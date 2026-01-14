Das sieht nach einer der kontroversesten Netflix-Aktionen aller Zeiten aus: Trailer zu lebensgefährlichem Event, das live gezeigt wird

Der Extremkletterer Alex Honnold will den 508 Meter hohen Wolkenkratzer Taipei 101 erklimmen – ohne Hilfe und Sicherheitsequipment. Netflix zeigt die kontroverse Aktion live.

Alpinist Alex Honnold ist seit Jahren für seine gefährlichen Kletteraktionen bekannt und wird in der Welt des Extremsports dafür sowohl gefeiert als auch kritisiert. Die Doku Free Solo begleitete Honnold bereits beim Erklimmen der Felswand El Capitan im Yosemite National Park der USA und wurde 2019 mit dem Oscar als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet.

Jetzt legt Honnold noch eine Schippe drauf und lässt sich bei seiner nächsten Aktion nicht nur mit Kameras begleiten, sondern sogar komplett live übertragen – und zwar bei Netflix.

Alex Honnold will Taipei 101 erklimmen: Netflix zeigt gefährliche Extremaktion live

Während des Live-Events Skycraper Live unternimmt Honnold das Unterfangen, das 508 Meter hohe Bürogebäude Taipei 101 in der Hauptstadt Taiwans zu erklimmen. Dabei will Honnold keinerlei Hilfsmittel benutzen, auch soll er nicht gesichert werden. Wie er selbst im Trailer zu der Aktion erklärt, besteht diese nur aus ihm und dem Gebäude – mit einem unglaublichen Risiko: "Wenn du fällst, stirbst du."

Seht hier den Trailer zu Skyscraper Live:

Netflix überträgt das Event komplett live, welches von den Kommentaren mehrerer Expert:innen in Echtzeit begleitet wird. Sollte es Alex Honnold gelingen, Taipei 101 zu erklimmen, wäre dies ein unglaublicher Erfolg vor einem Millionenpublikum. Sollte er in den Tod abstürzen, erwarten ihn und alle Zuschauer:innen im Livestream jedoch eine unfassbare Tragödie. Die Live-Aktion ist also nicht nur höchst gefährlich, sondern auch extrem kontrovers. Online wird bereits hitzig diskutiert, ob es sogar völlig verantwortungslos ist, diese Art von Risiko offen zugänglich zu machen.

Wie Geo berichtet, hat Honnold die Genehmigung, den Wolkenkratzer zu besteigen, nur durch die Partnerschaft mit Netflix als "Teil einer Show" erhalten. Taipei 101 wurde bereits 2004 von dem französischen Kletterer Alain Robert erklommen. Der als Spiderman Frankreichs berühmte Sportler war damals jedoch mit einem Seil gesichert.

Wann kommt das Live-Event Skyscraper Live bei Netflix?

Das Event wird am Freitag, den 23. Januar 2026 um 17 Uhr Pacific Time bei Netflix übertragen. In Deutschland kann man der Veranstaltung demnach in der Nacht vom 23. Januar auf den 24. Januar um 2:00 Uhr live bei Netflix beiwohnen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

