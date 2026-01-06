Das sind die Gewinner der Golden Globes 2026

Vergangene Nacht wurde einer der bekanntesten Filmpreise überhaupt verliehen. Denn obwohl die Golden Globes in den letzten Jahren von Bestechungsskandalen verfolgt wurden, zählen sie immer noch zu den wichtigen Stimmungsbarometern vor den Oscars. Gehen wir also nach den Gewinnern der Golden Globes 2026, dann können sich One Battle After Another mit Leonardo DiCaprio, das Shakespeare-Drama Hamnet und der Netflix-Animationsfilm KPop Demon Hunters richtig gute Chancen bei den Academy Awards im März ausrechnen!
One Battle After Another, Hamnet und Timothée Chalamet gewinnen bei den Golden Globes Hauptpreise
Anders als beim Oscar spalten die Golden Globes ihre Hauptpreise nach Genres auf. Paul Thomas Andersons One Battle After Another wurde daher mit dem Preis für die beste Komödie/Musical ausgezeichnet. Außerdem gewann der Film Preise für die Regie, das Drehbuch und die beste Nebendarstellerin (Teyana Taylor). Der Film, in dem Alt-Revoluzzer Leonardo DiCaprio nach seiner Tochter sucht, gilt aktuell als der große Favorit beim Oscar 2026, wenn auch DiCaprios Chancen auf einen Darstellerpreis alles andere als sicher sind.
Im Bereich bestes Drama traten Großproduktionen wie Netflix' Frankenstein und der Vampirfilm Blood & Sinners an, doch der Golde Globe ging an das Drama Hamnet von Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao (Nomadland). Der Film über die Entstehung des Stücks Hamlet, der in Deutschland am 22. Januar ins Kino kommt, staubte auch den Preis für die beste Hauptdarstellerin (Drama) für Jessie Buckley ab. Buckley gilt beim Oscar als Favoritin. Ihre derzeit größte Konkurrentin auf den Academy Award, Rose Byrne, wurde für die Thriller-Komödie If I Had Legs I'd Kick You mit dem Preis für die beste Darstellerin in einer Komödie/Musical ausgezeichnet.
Bei männlichen Schauspielern gingen die Hauptpreise an Wagner Moura (The Secret Agent) und Timothée Chalamet (Marty Supreme). Chalamet, der in Marty Supreme einen ehrgeizigen Tischtennisspieler spielt, kann sich durchaus Chancen beim Oscar ausrechnen, doch in Chalamets Kategorie ist das Bild weitaus weniger eindeutig als bei den Frauen.
In den Serien-Kategorien der Golden Globes räumte Netflix mit Adolescence gleich mehrere Preise ab. Die Liste der Gewinner gibt es weiter unten.
Die wichtigsten Golden Globe-Gewinner 2026 im Bereich Film und Kino
Bester Film - Drama
Bester Film - Musical oder Komödie
Bester Film - Animiert
-
Arco
-
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
-
Elio
-
KPop Demon Hunters
-
Little Amélie or the Character of Rain
-
Zoomania 2
Bester Film - Nicht-englischsprachig
-
Ein einfacher Unfall
-
No Other Choice
-
The Secret Agent
-
Sentimental Value
-
Sirat
-
Die Stimme von Hind Rajab
Beste Regie
- Paul Thomas Anderson für One Battle After Another
- Ryan Coogler für Blood & Sinners
- Guillermo del Toro für Frankenstein
- Jafar Panahi für Ein einfacher Unfall
- Joachim Trier für Sentimental Value
- Chloé Zhao für Hamnet
Beste Darstellerin - Drama
- Jessie Buckley für Hamnet
- Jennifer Lawrence für Die My Love
- Renate Reinsve für Sentimental Value
- Julia Roberts für After the Hunt
- Tessa Thompson für Hedda
- Eva Victor für Sorry, Baby
Bester Darsteller - Drama
- Joel Edgerton für Train Dreams
- Oscar Isaac für Frankenstein
- Dwayne Johnson für The Smashing Machine
- Michael B. Jordan für Blood & Sinners
- Wagner Moura für The Secret Agent
- Jeremy Allen White für Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Beste Darstellerin - Musical oder Komödie
- Rose Byrne für If I Had Legs I'd Kick You
- Cynthia Erivo für Wicked: Teil 2
- Kate Hudson für Song Sung Blue
- Chase Infiniti für One Battle After Another
- Amanda Seyfried für The Testament of Ann Lee
- Emma Stone für Bugonia
Bester Darsteller - Musical oder Komödie
- Timothée Chalamet in Marty Supreme
- George Clooney in Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio in One Battle After Another
- Ethan Hawke in Blue Moon
- Lee Byung-hun in No Other Choice
- Jesse Plemons in Bugonia
Beste Nebendarstellerin
- Emily Blunt für The Smashing Machine
- Elle Fanning für Sentimental Value
- Ariana Grande für Wicked: Teil 2
- Inga Ibsdotter Lilleaas für Sentimental Value
- Amy Madigan für Weapons
- Teyana Taylor für One Battle After Another
Bester Nebendarsteller
- Benicio del Toro - One Battle After Another
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Paul Mescal - Hamnet
- Sean Penn - One Battle After Another
- Adam Sandler - Jay Kelly
- Stellan Skarsgård - Sentimental Value
Bestes Drehbuch
- Paul Thomas Anderson für One Battle After Another
- Ronald Bronstein und Joshua Safdie für Marty Supreme
- Ryan Coogler für Blood & Sinners
- Jafar Panahi für Ein einfacher Unfall
- Eskil Vogt und Joachim Trier für Sentimental Value
- Chloé Zhao und Maggie O'Farrell für Hamnet
Beste Musik
Bester Song
- "Dream as One" aus Avatar 3: Fire and Ash
- "Golden" aus KPop Demon Hunters
- "I Lied to You" aus Blood & Sinners
- "No Place Like Home" Wicked: Teil 2
- "The Girl in the Bubble" aus Wicked: Teil 2
- "Train Dreams" aus Train Dreams
Die wichtigsten Golden Globe-Gewinner 2026 im TV- und Serien-Bereich
Beste Serie - Drama
-
Severance
-
The White Lotus
-
The Pitt
-
Diplomatische Beziehungen
-
Pluribus - Glück ist ansteckend
-
Slow Horses - Ein Fall für Jackson Lamb
Beste Serie - Musical oder Komödie
-
Abbott Elementary
-
The Bear: King of the Kitchen
-
Hacks
-
Nobody Wants This
-
Only Murders in the Building
-
The Studio
Beste Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film
Beste Schauspielerin - Drama-Serie
- Kathy Bates für Matlock
- Britt Lower für Severance
- Helen Mirren für MobLand - Familie bis aufs Blut
- Bella Ramsey für The Last of Us
- Keri Russell für Diplomatische Beziehungen
- Rhea Seehorn für Pluribus - Glück ist ansteckend
Bester Schauspieler - Drama-Serie
- Sterling K. Brown - Paradise
- Diego Luna - Star Wars: Andor
- Gary Oldman - Slow Horses - Ein Fall für Jackson Lamb
- Adam Scott - Severance
- Noah Wyle - The Pitt
Beste Schauspielerin - Musical- oder Comedy-Serie
- Kristen Bell für Nobody Wants This
- Selena Gomez für Only Murders in the Building
- Jenna Ortega für Wednesday
- Jean Smart für Hacks
- Ayo Edebiri für The Bear: King of the Kitchen
- Natasha Lyonne für Poker Face
Bester Schauspieler - Musical- oder Comedy-Serie
- Adam Brody aus Nobody Wants This
- Steve Martin aus Only Murders in the Building
- Glen Powell aus Chad Powers
- Seth Rogen aus The Studio
- Martin Short aus Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White aus The Bear: King of the Kitchen
Beste Schauspielerin - Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film
- Claire Danes für The Beast In Me
- Rashida Jones für Black Mirror
- Amanda Seyfried für Long Bright River
- Sarah Snook für All Her Fault
- Michelle Williams für Dying for Sex
- Robin Wright für Das Gift der Seele
Bester Schauspieler - Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film
- Jacob Elordi aus The Narrow Road to the Deep North
- Paul Giamatti aus Black Mirror
- Stephen Graham aus Adolescence
- Charlie Hunnam aus Monster: Die Geschichte von Ed Gein
- Jude Law aus Black Rabbit
- Matthew Rhys aus The Beast In Me
Die vollständige Liste der Preisträger gibt es auf der Homepage der Golden Globes .
Golden Globe-Verleihung: So geht die Oscar-Saison 2026 weiter
Die Golden Globes werden von einem Verband internationaler Journalist:innen verliehen. Durch die 83. Verleihung führte zum zweiten Mal die Komikerin Nikki Glaser.
Mit der Verleihung der Globes befinden wir uns in der heißen Phase der Oscar-Saison. Die Oscar-Nominierungen werden am 22. Januar bekanntgegeben. Im Februar folgen dann die Verleihungen der Berufsverbände, darunter Schauspielende und Autor:innen, die als bedeutendster Gradmesser für die Oscars gelten. Die Academy Awards werden nämlich nicht von Filmkritiker:innen gewählt, sondern von Mitarbeitenden der Filmindustrie.
Die Awards Season erreicht ihren Höhepunkt mit der Oscar-Verleihung 2026, die in der Nacht vom 15. März auf den 16. März 2026 in Los Angeles stattfindet. Der US-amerikanische Komiker Conan O'Brien führt zum zweiten Mal durch die Gala-Veranstaltung.