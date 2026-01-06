Das sind die Gewinner der Golden Globes 2026

Wer gewinnt den Oscar 2026? Nach der Verleihung der Golden Globes stehen die Chancen gut für One Battle After Another und sogar das Netflix-Phänomen KPop Demon Hunters. Hier gibt es die Liste der Gewinner.

Vergangene Nacht wurde einer der bekanntesten Filmpreise überhaupt verliehen. Denn obwohl die Golden Globes in den letzten Jahren von Bestechungsskandalen verfolgt wurden, zählen sie immer noch zu den wichtigen Stimmungsbarometern vor den Oscars. Gehen wir also nach den Gewinnern der Golden Globes 2026, dann können sich One Battle After Another mit Leonardo DiCaprio, das Shakespeare-Drama Hamnet und der Netflix-Animationsfilm KPop Demon Hunters richtig gute Chancen bei den Academy Awards im März ausrechnen!

One Battle After Another, Hamnet und Timothée Chalamet gewinnen bei den Golden Globes Hauptpreise

Anders als beim Oscar spalten die Golden Globes ihre Hauptpreise nach Genres auf. Paul Thomas Andersons One Battle After Another wurde daher mit dem Preis für die beste Komödie/Musical ausgezeichnet. Außerdem gewann der Film Preise für die Regie, das Drehbuch und die beste Nebendarstellerin (Teyana Taylor). Der Film, in dem Alt-Revoluzzer Leonardo DiCaprio nach seiner Tochter sucht, gilt aktuell als der große Favorit beim Oscar 2026, wenn auch DiCaprios Chancen auf einen Darstellerpreis alles andere als sicher sind.

Im Bereich bestes Drama traten Großproduktionen wie Netflix' Frankenstein und der Vampirfilm Blood & Sinners an, doch der Golde Globe ging an das Drama Hamnet von Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao (Nomadland). Der Film über die Entstehung des Stücks Hamlet, der in Deutschland am 22. Januar ins Kino kommt, staubte auch den Preis für die beste Hauptdarstellerin (Drama) für Jessie Buckley ab. Buckley gilt beim Oscar als Favoritin. Ihre derzeit größte Konkurrentin auf den Academy Award, Rose Byrne, wurde für die Thriller-Komödie If I Had Legs I'd Kick You mit dem Preis für die beste Darstellerin in einer Komödie/Musical ausgezeichnet.

Bei männlichen Schauspielern gingen die Hauptpreise an Wagner Moura (The Secret Agent) und Timothée Chalamet (Marty Supreme). Chalamet, der in Marty Supreme einen ehrgeizigen Tischtennisspieler spielt, kann sich durchaus Chancen beim Oscar ausrechnen, doch in Chalamets Kategorie ist das Bild weitaus weniger eindeutig als bei den Frauen.

In den Serien-Kategorien der Golden Globes räumte Netflix mit Adolescence gleich mehrere Preise ab. Die Liste der Gewinner gibt es weiter unten.

Die wichtigsten Golden Globe-Gewinner 2026 im Bereich Film und Kino

Bester Film - Drama

Bester Film - Musical oder Komödie

Bester Film - Animiert

Bester Film - Nicht-englischsprachig

Beste Regie

Beste Darstellerin - Drama

Bester Darsteller - Drama

Beste Darstellerin - Musical oder Komödie

Bester Darsteller - Musical oder Komödie

Beste Nebendarstellerin

Bester Nebendarsteller

Bestes Drehbuch

Beste Musik

Bester Song

Die wichtigsten Golden Globe-Gewinner 2026 im TV- und Serien-Bereich

Beste Serie - Drama

Beste Serie - Musical oder Komödie

Beste Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film

Beste Schauspielerin - Drama-Serie

Bester Schauspieler - Drama-Serie

Beste Schauspielerin - Musical- oder Comedy-Serie

Bester Schauspieler - Musical- oder Comedy-Serie

Beste Schauspielerin - Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film

Bester Schauspieler - Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film

Die vollständige Liste der Preisträger gibt es auf der Homepage der Golden Globes .

Golden Globe-Verleihung: So geht die Oscar-Saison 2026 weiter

Die Golden Globes werden von einem Verband internationaler Journalist:innen verliehen. Durch die 83. Verleihung führte zum zweiten Mal die Komikerin Nikki Glaser.

Mit der Verleihung der Globes befinden wir uns in der heißen Phase der Oscar-Saison. Die Oscar-Nominierungen werden am 22. Januar bekanntgegeben. Im Februar folgen dann die Verleihungen der Berufsverbände, darunter Schauspielende und Autor:innen, die als bedeutendster Gradmesser für die Oscars gelten. Die Academy Awards werden nämlich nicht von Filmkritiker:innen gewählt, sondern von Mitarbeitenden der Filmindustrie.

Die Awards Season erreicht ihren Höhepunkt mit der Oscar-Verleihung 2026, die in der Nacht vom 15. März auf den 16. März 2026 in Los Angeles stattfindet. Der US-amerikanische Komiker Conan O'Brien führt zum zweiten Mal durch die Gala-Veranstaltung.