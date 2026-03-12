Das sind die Oscar-Gewinner 2026

Der Vampir-Horrorfilm Blood & Sinners hat mit 16 Nominierungen schon vor der Verleihung der 98. Academy Awards Geschichte geschrieben. Am Ende kam der Film von Ryan Coogler auf vier Oscars, darunter der Preis für Hauptdarsteller Michael B. Jordan, der seine Konkurrenten um Leonardo DiCaprio und Timothée Chalamet hinter sich lassen konnte.
Während Chalemets Tischtennis-Epos Marty Supreme bei der Oscar-Nacht komplett leer ausging (trotz neun Nominierungen), ging DiCaprios One Battle After Another als Sieger vom Platz der Oscar-Schlacht. Der Film von Regisseur Paul Thomas Anderson wurde mit sechs Academy Awards ausgezeichnet, darunter der Oscar für den Besten Film.
Weitere Preise gingen an Hauptdarstellerin Jessie Buckley für das Shakespeare-Drama Hamnet, den abwesenden Sean Penn als Nebendarsteller in One Battle... und Amy Madigan, die für die einzige Nominierung des Horrorfilms Weapons - Die Stunde des Verschwindens sogleich den Oscar einsacken konnte!
Die Netflix-Sensation KPop Demon Hunters wurde gleich zweifach ausgezeichnet, nämlich für den Besten Song und den Besten Animationsfilm. Beim Dokumentarfilm gab es mit Ein Nobody gegen Putin eine echte Überraschung, während der Preis für den Internationalen Film wie erwartet an das Team von Sentimental Value überreicht wurde.
Auch interessant:
- Die Kritik zur Oscar-Verleihung 2026
- Der Live-Blog zur Verleihung mit allen Highlights und Lowlights
Diese Filme und Stars haben beim Oscar 2026 gewonnen
Im Folgenden gibt es die Liste mit allen Gewinner-Filmen und ausgezeichneten Stars beim Oscar 2026, darunter auch die Kategorie bestes Casting, die dieses Jahr zum ersten Mal prämiert wurde.
Bester Film
- Blood & Sinners
- Bugonia
- F1: Der Film
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another (Gewinner)
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Train Dreams
Beste Regie
- Chloé Zhao - Hamnet
- Josh Safdie - Marty Supreme
- Joachim Trier - Sentimental Value
- Paul Thomas Anderson - One Battle After Another (Gewinner)
- Ryan Coogler - Blood & Sinners
Beste Hauptdarstellerin
- Jessie Buckley - Hamnet (Gewinnerin)
- Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You
- Kate Hudson - Song Sung Blue
- Renate Reinsve - Sentimental Value
- Emma Stone - Bugonia
Bester Hauptdarsteller
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio - One Battle After Another
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Michael B. Jordan - Blood & Sinners (Gewinner)
- Wagner Moura - The Secret Agent
Beste Nebendarstellerin
- Elle Fanning - Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
- Amy Madigan - Weapons - Die Stunde des Verschwindens (Gewinnerin)
- Wunmi Mosaku - Blood & Sinners
- Teyana Taylor - One Battle After Another
Bester Nebendarsteller
- Benicio del Toro - One Battle After Another
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Delroy Lindo - Blood & Sinners
- Sean Penn - One Battle After Another (Gewinner)
- Stellan Skarsgård - Sentimental Value
Bestes Originaldrehbuch
- Robert Kaplow - Blue Moon
- Jafar Panahi - Ein einfacher Unfall
- Josh Safdie & Ronald Bronstein - Marty Supreme
- Joachim Trier & Eskil Vogt - Sentimental Value
- Ryan Coogler - Blood & Sinners (Gewinner)
Bestes adaptiertes Drehbuch
- Will Tracy - Bugonia
- Guillermo del Toro - Frankenstein
- Chloé Zhao- Hamnet
- Paul Thomas Anderson - One Battle After Another (Gewinner)
- Clint Bentley & Greg Kwedar - Train Dreams
Bester Animationsfilm
Bester internationaler Film
- Sentimental Value (Norwegen) (Gewinner)
- The Secret Agent (Brasilien)
- Ein einfacher Unfall (Frankreich)
- Die Stimme von Hind Rajab (Tunesien)
- Sirat (Spanien)
Beste Musik
- Jerskin Fendrix - Bugonia
- Alexandre Desplat - Frankenstein
- Max Richter - Hamnet
- Jonny Greenwood - One Battle After Another
- Ludwig Göransson - Blood & Sinners (Gewinner)
Bester Filmsong
- Diane Warren: Relentless - "Dear Me"
- KPop Demon Hunters - "Golden" (Gewinner)
- Blood & Sinners - "I Lied to You"
- Viva Verdi - "Sweet Dreams of Joy"
- Train Dreams - "Train Dreams"
Beste Kamera
Bester Schnitt
Bestes Kostümdesign
Bestes Make-up & Hairstyling
Bestes Szenenbild
Bester Ton
Beste visuelle Effekte
-
Avatar 3: Fire and Ash (Gewinner)
-
F1: Der Film
- Jurassic World 4: Die Wiedergeburt
- The Lost Bus
-
Blood & Sinners
Bestes Casting (neue Kategorie)
Bester Dokumentarfilm
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Ein Nobody gegen Putin (Gewinner)
- The Perfect Neighbor
Bester Dokumentar-Kurzfilm
-
All die leeren Zimmer (Gewinner)
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
-
Children No More: Were and are Gone
-
The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Bester Kurzfilm
-
Butcher's Stain
-
A Friend of Dorothy
-
Jane Austen's Period Drama
-
The Singers (Gewinner - Gleichstand)
- Two People Exchanging Saliva (Gewinner - Gleichstand)
Bester animierter Kurzfilm
-
Schmetterling
-
Forevergreen
-
Das Mädchen, das Perlen weinte (Gewinner)
-
Retirement Plan
- The Three Sisters
Wer entscheidet über die Vergabe der Academy Awards?
Wie jedes Jahr entscheidet die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS ), wer einen Oscar verliehen bekommt. Die ehrenamtliche Organisation setzt sich aus über 10.000 Mitgliedern aus der Filmbranche zusammen, die unterschiedliche Berufe von Schauspielenden bis zu Kameraleuten bekleiden. Diesmal haben sich Mitglieder aus 88 Ländern an der Wahl der Academy Awards beteiligt.
Im Gegensatz zu Festivals wie Cannes oder der Berlinale entscheidet bei den Academy Awards also keine kleine Jury, sondern eine Vielzahl Filmschaffender in einem komplexen Wahlprozess über den Oscar-Gewinn.
Die 98. Academy Awards wurden in der Nacht auf den 16. März im Dolby Theatre in Los Angeles überreicht. Conan O'Brien moderierte die Verleihung zum zweiten Mal.