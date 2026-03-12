Das sind die Oscar-Gewinner 2026

In der Nacht auf den 16. März wurden die Oscars 2026 in Los Angeles verliehen. In diesem Artikel gibt es alle Kategorien und Gewinner – direkt von der Verleihung.

Der Vampir-Horrorfilm Blood & Sinners hat mit 16 Nominierungen schon vor der Verleihung der 98. Academy Awards Geschichte geschrieben. Am Ende kam der Film von Ryan Coogler auf vier Oscars, darunter der Preis für Hauptdarsteller Michael B. Jordan, der seine Konkurrenten um Leonardo DiCaprio und Timothée Chalamet hinter sich lassen konnte.

Während Chalemets Tischtennis-Epos Marty Supreme bei der Oscar-Nacht komplett leer ausging (trotz neun Nominierungen), ging DiCaprios One Battle After Another als Sieger vom Platz der Oscar-Schlacht. Der Film von Regisseur Paul Thomas Anderson wurde mit sechs Academy Awards ausgezeichnet, darunter der Oscar für den Besten Film.

Weitere Preise gingen an Hauptdarstellerin Jessie Buckley für das Shakespeare-Drama Hamnet, den abwesenden Sean Penn als Nebendarsteller in One Battle... und Amy Madigan, die für die einzige Nominierung des Horrorfilms Weapons - Die Stunde des Verschwindens sogleich den Oscar einsacken konnte!

Die Netflix-Sensation KPop Demon Hunters wurde gleich zweifach ausgezeichnet, nämlich für den Besten Song und den Besten Animationsfilm. Beim Dokumentarfilm gab es mit Ein Nobody gegen Putin eine echte Überraschung, während der Preis für den Internationalen Film wie erwartet an das Team von Sentimental Value überreicht wurde.



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Diese Filme und Stars haben beim Oscar 2026 gewonnen

Im Folgenden gibt es die Liste mit allen Gewinner-Filmen und ausgezeichneten Stars beim Oscar 2026, darunter auch die Kategorie bestes Casting, die dieses Jahr zum ersten Mal prämiert wurde.

Bester Film

Beste Regie

Beste Hauptdarstellerin

Bester Hauptdarsteller

Beste Nebendarstellerin

Bester Nebendarsteller

Bestes Originaldrehbuch

Bestes adaptiertes Drehbuch

Bester Animationsfilm

Bester internationaler Film

Beste Musik

Bester Filmsong

Beste Kamera

Bester Schnitt

Bestes Kostümdesign

Bestes Make-up & Hairstyling

Bestes Szenenbild

Bester Ton

Beste visuelle Effekte

Bestes Casting (neue Kategorie)

Bester Dokumentarfilm

Bester Dokumentar-Kurzfilm

Bester Kurzfilm

Bester animierter Kurzfilm

Wer entscheidet über die Vergabe der Academy Awards?

Wie jedes Jahr entscheidet die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS ), wer einen Oscar verliehen bekommt. Die ehrenamtliche Organisation setzt sich aus über 10.000 Mitgliedern aus der Filmbranche zusammen, die unterschiedliche Berufe von Schauspielenden bis zu Kameraleuten bekleiden. Diesmal haben sich Mitglieder aus 88 Ländern an der Wahl der Academy Awards beteiligt.

Im Gegensatz zu Festivals wie Cannes oder der Berlinale entscheidet bei den Academy Awards also keine kleine Jury, sondern eine Vielzahl Filmschaffender in einem komplexen Wahlprozess über den Oscar-Gewinn.

Die 98. Academy Awards wurden in der Nacht auf den 16. März im Dolby Theatre in Los Angeles überreicht. Conan O'Brien moderierte die Verleihung zum zweiten Mal.