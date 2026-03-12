Das sind die Oscar-Gewinner 2026 [Live-Updates]

Heute Nacht werden die Oscars 2026 in Los Angeles verliehen. In diesem Artikel werden alle Kategorien während der Verleihung laufend aktualisiert.

Die Oscars 2026 haben schon Geschichte geschrieben, bevor die erste Minute der Show über den TV geflimmert ist. Das verdanken wir dem Vampir-Horrorfilm Blood & Sinners von Ryan Coogler, der mehr Oscar-Nominierungen erhielt als alle Filme in der fast 100-jährigen Geschichte der Verleihung: 16 Stück!

Darunter sind der Beste Film und Nominierungen für Michael B. Jordan und seine Co-Stars Wunmi Mosaku und Delroy Lindo. Hinter dem Rekordhalter liegt Paul Thomas Andersons Revoluzzer-Epos One Battle After Another mit Leonardo DiCaprio, das in 13 Kategorien auf Oscars hoffen kann.

Heute Nacht wird sich entscheiden, ob Timothée Chalamet für Marty Supreme seinen ersten Oscar bekommt, ob Weapons-Bösewichtin Amy Madigan für ihre gruselige Leistung prämiert wird und wer das zuletzt spannende Rennen zwischen Blood & Sinners und One Battle After Another für sich entscheidet, wenn im Dolby Theatre in Los Angeles zum 98. Mal die Oscars verliehen werden. Sobald die Show beginnt, werden in diesem Artikel die Oscar-Gewinner 2026 aktualisiert.

Diese Filme und Stars haben beim Oscar 2026 gewonnen [Live-Updates]

Die Verleihung der 98. Academy Awards beginnt in der Nacht auf Montag, dem 16. März, um 0:00 Uhr. In Deutschland zeigt ProSieben die Oscars im Free-TV, außerdem streamen sie bei Joyn und Disney+. Alle Infos zum Zeitplan, dem Host, der heiß erwarteten neuen Kategorie und mehr gibt es in diesem Oscar-Artikel.

Bester Film

Beste Regie

Beste Hauptdarstellerin

Bester Hauptdarsteller

Beste Nebendarstellerin

Bester Nebendarsteller

Bestes Originaldrehbuch

Bestes adaptiertes Drehbuch

Bester Animationsfilm

Bester internationaler Film

Beste Musik

Bester Filmsong

Beste Kamera

Bester Schnitt

Bestes Kostümdesign

Bestes Make-up & Hairstyling

Bestes Szenenbild

Bester Ton

Beste visuelle Effekte

Bestes Casting (neue Kategorie)

Bester Dokumentarfilm

Bester Dokumentar-Kurzfilm

Bester Kurzfilm

Bester animierter Kurzfilm

Wer entscheidet über die Vergabe der Academy Awards?

Wie jedes Jahr entscheidet die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS ), wer einen Oscar verliehen bekommt. Die ehrenamtliche Organisation setzt sich aus über 10.000 Mitgliedern aus der Filmbranche zusammen, die unterschiedliche Berufe von Schauspielenden bis zu Kameraleuten bekleiden. Diesmal haben sich Mitglieder aus 88 Ländern an der Wahl der Academy Awards beteiligt.

Im Gegensatz zu Festivals wie Cannes oder der Berlinale entscheidet bei den Academy Awards also keine kleine Jury, sondern eine Vielzahl Filmschaffender in einem komplexen Wahlprozess über den Oscar-Gewinn.