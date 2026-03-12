Das sind die Oscar-Gewinner 2026 [Live-Updates]

Die Oscars 2026 haben schon Geschichte geschrieben, bevor die erste Minute der Show über den TV geflimmert ist. Das verdanken wir dem Vampir-Horrorfilm Blood & Sinners von Ryan Coogler, der mehr Oscar-Nominierungen erhielt als alle Filme in der fast 100-jährigen Geschichte der Verleihung: 16 Stück!
Darunter sind der Beste Film und Nominierungen für Michael B. Jordan und seine Co-Stars Wunmi Mosaku und Delroy Lindo. Hinter dem Rekordhalter liegt Paul Thomas Andersons Revoluzzer-Epos One Battle After Another mit Leonardo DiCaprio, das in 13 Kategorien auf Oscars hoffen kann.
Heute Nacht wird sich entscheiden, ob Timothée Chalamet für Marty Supreme seinen ersten Oscar bekommt, ob Weapons-Bösewichtin Amy Madigan für ihre gruselige Leistung prämiert wird und wer das zuletzt spannende Rennen zwischen Blood & Sinners und One Battle After Another für sich entscheidet, wenn im Dolby Theatre in Los Angeles zum 98. Mal die Oscars verliehen werden. Sobald die Show beginnt, werden in diesem Artikel die Oscar-Gewinner 2026 aktualisiert.
Diese Filme und Stars haben beim Oscar 2026 gewonnen [Live-Updates]
Die Verleihung der 98. Academy Awards beginnt in der Nacht auf Montag, dem 16. März, um 0:00 Uhr. In Deutschland zeigt ProSieben die Oscars im Free-TV, außerdem streamen sie bei Joyn und Disney+. Alle Infos zum Zeitplan, dem Host, der heiß erwarteten neuen Kategorie und mehr gibt es in diesem Oscar-Artikel.
Bester Film
- Blood & Sinners
- Bugonia
- F1: Der Film
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Train Dreams
Beste Regie
- Chloé Zhao - Hamnet
- Josh Safdie - Marty Supreme
- Joachim Trier - Sentimental Value
- Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
- Ryan Coogler - Blood & Sinners
Beste Hauptdarstellerin
- Jessie Buckley - Hamnet
- Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You
- Kate Hudson - Song Sung Blue
- Renate Reinsve - Sentimental Value
- Emma Stone - Bugonia
Bester Hauptdarsteller
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio - One Battle After Another
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Michael B. Jordan - Blood & Sinners
- Wagner Moura - The Secret Agent
Beste Nebendarstellerin
- Elle Fanning - Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
- Amy Madigan - Weapons - Die Stunde des Verschwindens
- Wunmi Mosaku - Blood & Sinners
- Teyana Taylor - One Battle After Another
Bester Nebendarsteller
- Benicio del Toro - One Battle After Another
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Delroy Lindo - Blood & Sinners
- Sean Penn - One Battle After Another
- Stellan Skarsgård - Sentimental Value
Bestes Originaldrehbuch
- Robert Kaplow - Blue Moon
- Jafar Panahi - Ein einfacher Unfall
- Josh Safdie & Ronald Bronstein - Marty Supreme
- Joachim Trier & Eskil Vogt - Sentimental Value
- Ryan Coogler - Blood & Sinners
Bestes adaptiertes Drehbuch
- Will Tracy - Bugonia
- Guillermo del Toro - Frankenstein
- Chloé Zhao- Hamnet
- Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
- Clint Bentley & Greg Kwedar - Train Dreams
Bester Animationsfilm
Bester internationaler Film
- Sentimental Value (Norwegen)
- The Secret Agent (Brasilien)
- Ein einfacher Unfall (Frankreich)
- Die Stimme von Hind Rajab (Tunesien)
- Sirat (Spanien)
Beste Musik
- Jerskin Fendrix - Bugonia
- Alexandre Desplat - Frankenstein
- Max Richter - Hamnet
- Jonny Greenwood - One Battle After Another
- Ludwig Göransson - Blood & Sinners
Bester Filmsong
- Diane Warren: Relentless - "Dear Me"
- KPop Demon Hunters - "Golden"
- Blood & Sinners - "I Lied to You"
- Viva Verdi - "Sweet Dreams of Joy"
- Train Dreams - "Train Dreams"
Beste Kamera
Bester Schnitt
Bestes Kostümdesign
Bestes Make-up & Hairstyling
Bestes Szenenbild
Bester Ton
Beste visuelle Effekte
Bestes Casting (neue Kategorie)
Bester Dokumentarfilm
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Ein Nobody gegen Putin
- The Perfect Neighbor
Bester Dokumentar-Kurzfilm
-
All die leeren Zimmer
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
-
Children No More: Were and are Gone
-
The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Bester Kurzfilm
-
Butcher's Stain
-
A Friend of Dorothy
-
Jane Austen's Period Drama
-
The Singers
-
Two People Exchanging Saliva
Bester animierter Kurzfilm
Wer entscheidet über die Vergabe der Academy Awards?
Wie jedes Jahr entscheidet die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS ), wer einen Oscar verliehen bekommt. Die ehrenamtliche Organisation setzt sich aus über 10.000 Mitgliedern aus der Filmbranche zusammen, die unterschiedliche Berufe von Schauspielenden bis zu Kameraleuten bekleiden. Diesmal haben sich Mitglieder aus 88 Ländern an der Wahl der Academy Awards beteiligt.
Im Gegensatz zu Festivals wie Cannes oder der Berlinale entscheidet bei den Academy Awards also keine kleine Jury, sondern eine Vielzahl Filmschaffender in einem komplexen Wahlprozess über den Oscar-Gewinn.