Das sind die Oscar-Nominierungen 2026

Erlebt die Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen 2026 live mit. Hier listen wir mit ständigen Aktualisierungen ab 14:30 Uhr alle Filme und Stars auf, die sich 2026 Hoffnungen auf einen Academy Award machen dürfen.

Der Oscar wird in Kürze wieder als begehrtester Film-Preis Hollywoods verliehen. Nachdem die Oscar-Nominierungen letztes Jahr von Waldbränden überschattet wurden, können sie 2026 pünktlich verkündet werden. Am heutigen 22. Januar 2026 ab 14:30 Uhr werden die Anwärter:innen auf einen Academy Award bekanntgegeben. Wer das mit selbst erleben will, kann es hier im Livestream tun, der von Danielle Brooks (Peacemaker) und Lewis Pullman (Thunderbolts*) moderiert wird:

Wie so häufig überschneiden sich die Oscar-Nominierungen in vielen Fällen mit den bereits verliehenen Golden Globes 2026. Ob die dortigen Trophäen ein guter Stimmungsmesser für die Goldjungen-Preisträger:innen sind, zeigt sich aber erst später: In der Nacht vom Sonntag auf Montag, den 16. März 2026, werden die Oscars verliehen. Wie schon im letzten Jahr wird dann Late Night-Host Conan O'Brien durch die Veranstaltung in Los Angeles führen. Übertragen wird die Verleihung in Deutschland wieder bei ProSieben sowie im Livestream von Joyn und Disney+.

Favoriten für Oscar-Nominierungen 2026 waren vorab Ryan Cooglers Vampir-Tanz Blood & Sinners, das Shakespeare-Familiendrama Hamnet, die Tischtennis-Odyssee Marty Supreme und Leonardo DiCaprios Tochtersuche in One Battle After Another, wobei letzterer Film auch das redaktionelle Moviepilot-Jahresranking 2025 anführte. Deutschland schickte In die Sonne schauen ins Rennen. Wer wie viele Nominierungen eingeheimst hat, könnt ihr in Kürze hier nachlesen:

Oscar-Nominierungen 2026: Diese Filme und Stars gehen ins Rennen um die Academy Awards

Bester Film





Beste Regie





Beste Hauptdarstellerin





Bester Hauptdarsteller





Beste Nebendarstellerin





Bester Nebendarsteller





Bestes Originaldrehbuch





Bestes adaptiertes Drehbuch





Bester Animationsfilm





Bester internationaler Film





Beste Musik





Bester Filmsong





Beste Kamera





Bester Schnitt





Bestes Kostümdesign





Bestes Make-up & Hairstyling





Bestes Szenenbild





Bester Ton





Beste visuelle Effekte





Bestes Casting (neue Kategorie)





Bester Dokumentarfilm





Bester Dokumentar-Kurzfilm





Bester Kurzfilm





Bester animierter Kurzfilm





Über die nächsten Wochen werden die Academy-Mitglieder fleißig die nominierten Filme schauen und ihre ihre Stimme geben. Zuletzt sicherte sich übrigens YouTube die Oscar-Ausstrahlung ab 2029.

Wer entscheidet darüber, wer 2026 einen Oscar gewinnt?

Wie jedes Jahr entscheidet die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS ), wer einen Oscar verliehen bekommt. Die ehrenamtliche Organisation setzt sich aus über 10.000 Mitgliedern aus der Filmbranche zusammen, die unterschiedliche Berufe von Schauspielenden bis zu Kameraleuten bekleiden. Seit letztem Jahr muss man zur Abstimmung in einer Kategorie auch alle Filme darin gesehen haben.

Im Gegensatz zu Festivals wie Cannes oder der Berlinale, entscheidet bei den Academy Awards also keine Jury, sondern eine Vielzahl Filmschaffender in einem komplexen Wahlprozess über die Nominierungen und den letztendlichen Oscar-Gewinn.