Das soll der teuerste Netflix-Film aller Zeiten werden: Für neues Fantasy-Abenteuer greift der Streamer extra tief in die Taschen

Dieses kommende Fantasy-Epos könnte ein Budget von über 320 Millionen US-Dollar verzapfen und damit zum kostspieligsten Netflix-Film aller Zeiten werden.

Dass Streaming-Filme Kinofilmen aus Produktionssicht in Sachen Relevanz mittlerweile in Nichts nachstehen, zeigt ein Blick in die opulenten Budgets, die Dienste wie Netflix, Apple TV oder Amazon mittlerweile für ihre Eigenproduktionen locker machen. Sci-Fi-Kracher The Electric State brachte es so etwa vor zwei Jahren auf ein unglaubliches Budget von 320 Millionen US-Dollar und ging als bisher teuerster Netflix-Film in die Geschichte ein.

Doch der Film mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown und Chris Pratt könnte jetzt vom Thron gestoßen werden, denn neuesten Gerüchten zufolge gehen für ein heiß erwartetes Fantasy-Epos aus dem Hause Netflix offenbar noch mehr Scheine über den Tisch. Die Rede ist natürlich von Greta Gerwigs Narnia: The Magician's Nephew.

Budget von über 320 Millionen? Narnia-Verfilmung könnte der teuerste Netflix-Film aller Zeiten werden

Dass Netflix für die kommenden Jahre auf die Marke Narnia setzt, ist schon lange keine Überraschung mehr. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Streamer den Start des Films im Kino sowie bei Netflix auf 2027 verschoben hat, um der Narnia-Verfilmung einen – als erstem Netflix-Film überhaupt – regulären Kinolauf von 49 Tagen zu gewähren. Schon vorher hatte sich Gerwig für ihr Fantasy-Epos einen exklusiven IMAX-Deal gesichert, der auch die möglichen sechs (!) Fortsetzungen betreffen soll.

Wie der gut informierte Branchen-Insider Matthew Belloni jetzt in seinem Podcast The Town kundgab, habe er Gerüchte dahingehend gehört, dass sich Netflix diesen Spaß auch ordentlich etwas kosten lassen wird. Demnach soll Narnia: The Magician's Nephew zum "teuersten Film, den Netflix je gemacht hat" werden. Mindestens aber soll sich das Fantasy-Epos "unter" den teuersten Netflix-Filmen aller Zeiten befinden.

Sollten diese Gerüchte stimmen, müsste sich das Budget von Gerwigs Narnia-Verfilmung auf über 320 Millionen US-Dollar belaufen, um tatsächlich ganz oben an der Spitze des Geldhaufens zu landen und The Electric State zu übertreffen. Genaues ist hier aber natürlich noch nicht bekannt. Netflix hält sich mit Produktionsbudgets in der Regel äußerst bedeckt und etwaige Summen basieren häufig nur auf Schätzungen. Wir werden uns gedulden müssen, ob bis zum Netflix-Start nächstes Jahr noch konkretere Summen ans Licht kommen.

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Netflix-Epos nach Klassiker mit Mega-Stars: Narnia fährt alle Geschütze auf

Der erste Narnia-Film von Netflix wird sich das noch nie fürs Bewegtbild erzählte Prequel von C.S. Lewis vornehmen, das 1955 erstmals erschienen ist. Der auf Deutsch betitelte Roman Das Wunder von Narnia setzt rund 40 Jahre vor den Geschehnissen aus der bekannten Geschichte Der König von Narnia an und erzählt von der Schöpfung des fantastischen Landes.

Der kleine Junge Digory reist darin mit seiner Nachbarin Polly mithilfe von magischen Artefakten in verschiedene Welten und landet schließlich im Land Narnia, wo sie unter anderem auf Löwe Aslan und die Weiße Hexe Jadis treffen.

Digory wird von Lord of the Flies-Star David McKenna verkörpert, Polly wird von Beatrice Campbell (Der phönizische Meisterstreich) gemimt. Im Erwachsenen-Cast befinden sich unter anderem die großen Namen von Emma Mackey (Sex Education) als Jadis, Daniel Craig (James Bond) als Onkel Andrew, Carey Mulligan (Promising Young Woman) als Digorys Mutter Mabel sowie Meryl Streep (Der Teufel trägt Prada) als Aslan.

Die Dreharbeiten sind im August 2025 gestartet und wurden im Januar 2026 offiziell abgeschlossen. Narnia: The Magician's Nephew startet dann am 12. Februar 2027 im Kino und kommt am 2. April 2027 zu Netflix ins Streaming-Abo.