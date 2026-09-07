Schon nach der ersten Folge: Warum Das Sommerhaus der Stars bei Fans sofort durchfällt

Das Sommerhaus der Stars ist mit einer neuen Staffel gestartet. Doch schon nach der ersten Folge zeigen sich Fans wenig begeistert. Grund dafür ist vor allem die diesjährige Besetzung.

Auch in diesem Jahr gibt es eine brandneue Staffel Das Sommerhaus der Stars. Während bei RTL+ bereits die ersten drei Folgen zu sehen sind, gibt es heute bei RTL zur Primetime die erste Episode im TV zu sehen. Wirklich überzeugen konnte die erste Folge Fans des Formats allerdings noch nicht.

Erste Folge von Das Sommerhaus der Stars: Fans sehen die Schwachstelle im Cast

Nachdem RTL im vergangenen Jahr das 10. Jubiläum von Das Sommerhaus der Stars feierte, ist es kein Wunder, dass auch 2026 eine neue Staffel an den Start geht. Heute Abend wird die erste Folge der elften Staffel bei RTL um 20:15 Uhr ausgestrahlt, bei RTL+ gibt es bereits zwei weitere zu sehen. Und Fans halten sich mit ihrer Kritik nach so kurzer Zeit nicht zurück.

Auf Instagram tauschen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer über den offiziellen Account zur Serie aus und dabei lassen viele schon nach der ersten Folge kein gutes Haar an dem Format. "Ne, sorry, das erste Mal, dass wir nicht weiter schauen. Langweilig und unangenehm", meint eine Userin. "Bis jetzt langweiligster Start einer Sommerhausstaffel ever", stellt eine andere fest.

Auch andere sind der Meinung und sehen das Problem vor allem im diesjährigen Cast. "Wie [komisch] kann ein Cast sein. Geht einem nach 5 Minuten schon auf die Nerven", stellt eine Zuschauerin fest. "Jetzt hat das Sommerhaus mit diesem Cast den absoluten Bodensatz erreicht." Andere gehen sogar soweit, dass sie bereits ihr RTL+-Abo gekündigt haben.

RTL muss die erste Folge für die TV-Ausstrahlung zensieren und schneidet zwei Szenen für die Zuschauer:innen heraus. Um welche es geht und wie ihr die komplette Folge sehen könnt, könnt ihr hier nachlesen.

Wann und wo läuft Das Sommerhaus der Stars?

Bei RTL+ läuft die neue Staffel von Das Sommerhaus der Stars seit dem 25. August einmal wöchentlich. Bei RTL geht die lineare Ausstrahlung ab dem 8. September jeden Dienstag um 20:15 Uhr los. Sowohl am 10. September als auch am 1. Oktober wird auch donnerstags eine Episode ausgestrahlt.