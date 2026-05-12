Das Spin-off zu 7 vs. Wild hat einen Starttermin: Dann kommt die Wildcard-Staffel

7 vs. Wild geht weiter. Allerdings noch nicht mit Staffel 6, sondern mit der Wildcard-Staffel, die jetzt einen offiziellen Starttermin auf Amazon Prime Video hat.

Die Wildnis muss sich warm anziehen. Denn in Kürze werden für Amazon Prime Video erneut einige Auserwählte gegen sie antreten, um ihre Survival-Skills unter Beweis zu stellen: Die Wildcard-Staffel von 7 vs. Wild hat jetzt einen Starttermin.

Wann kommt die Wildcard-Staffel von 7 vs. Wild zu Amazon Prime Video?

Wie Amazon Prime Video in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird die Wildcard-Staffel von 7 vs. Wild am 29. Mai 2026 beim Streaming-Dienst starten. Den Anfang machen drei Episoden, darauf folgt jeden Dienstag und Freitag eine weitere. Das Finale läuft am 12. Juni.

Wie der Name schon andeutet, sind diesmal keine professionellen Survival-Experten dabei, sondern Mitglieder der Community, die sich laut Mitteilung in den bereits bekannten Schauplätzen Schweden und Panama beweisen müssen. Die zu überwindenden Challenges orientieren sich an Herausforderungen der vorangegangenen Staffeln.

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Ebenso wie in der kommenden 6. Staffel der Hauptserie wird Ed Stafford die Moderation übernehmen. Nur eine:r kann gewinnen – und wird als Preis auch an der 6. Staffel 7 vs. Wild teilnehmen.

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Wer keine Prime-Mitgliedschaft hat, muss im Übrigen nicht auf die Wildcard-Staffel verzichten: Sie kann auch ohne Teilnahme am Prime-Modell gestreamt werden.

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