Das Star Trek-Universum ist großartig, aber diese Science-Fiction-Serie mit intergalaktischen Reisen gilt als der beste Nachfolger

Das Star Trek-Franchise hat ein Sci-Fi-Andenken aufgebaut, das heute kaum noch aus der Welt wegzudenken ist. Ausgerechnet eine Parodie der Serie trägt dieses weiter wie keine andere Serie.

Alles begann 2019 als vermeintliche Star Trek-Parodie. Die 1. Staffel der Sci-Fi-Comedy-Serie The Orville wurde als klamaukige Weltraum-Seifenoper beworben – und genau so kamen die ersten Episoden von Family Guy-Schöpfer Seth MacFarlane auch rüber.

Nach drei ganzen Staffeln und Hoffnung auf eine 4. Staffel The Orville kann man allerdings mit Fug und Recht behaupten: The Orville ist nicht nur eine fantastische Sci-Fi-Serie, die auf eigenen Beinen steht – sie trägt das Andenken von Star Trek auch weiter wie keine andere aktuell laufende Produktion. Wir blicken zurück auf 36 Episoden und gehen auf Spurensuche: Wann wurde die Parodie zum Erben des Originals?

The Orville: So viel mehr als eine Star Trek-Parodie

Die 1. Staffel der Sci-Fi-Komödie hat vielleicht nicht gleich jeden überzeugt. Die Story dreht sich um Captain Mercer (MacFarlane) und seine bunte Crew aus Menschen, Aliens und Robotern, die im Weltraum im Sitcom-Style allerhand Probleme lösen. Im Laufe der Zeit gab es jedoch eine spürbare Veränderung im Ton der Serie: Sie verwandelte sich in eine ernstzunehmende Sci-Fi-Erzählung, die auch ernstere und tiefgreifende Themen ansprach.

Achtung, es folgen Spoiler zur 2. Staffel The Orville:

Der erste große emotionale Einschlag erfolgte in Staffel 2, als sich der Roboter Isaac als Spitzel entpuppte. Dieser war bis dato ein festes Mitglied der Crew gewesen – und blieb es auch weiterhin, nachdem er sich gegen seine eigenen Leute stellte. Der Umgang der Crew mit seinem Verrat und seine Schuldgefühle, die den scheinbar emotionslosen Roboter schließlich sogar in einen Suizidversuch trieben, machten mehr als deutlich, dass sich die Serie nicht vor harten Themen scheut.

Und auch komplexe gesellschaftliche Themen finden in The Orville einen Platz. Wie Mohammad J Malayeri für den Blog Vulcan Spirit News aufschlüsselt, beschäftigt sich die Geschichte von Bortus und Klyden, Angehörige einer rein männlichen Spezies, mit tiefgreifenden Fragen über Geschlecht, Identität, Staat und Individuum. Die Geschichte ihrer illegal geborenen Tochter erstreckt sich über zwei Staffeln und greift dabei viele Facetten auf.

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Das macht The Orville stärker als Star Trek

Neben neuen Experimenten wie der Animationsserie Star Trek: Lower Decks und dem futuristischen Star Trek: Discovery kam The Orville 2019 genau richtig: Mit ihrer klassischen, episodischen Erzählweise erinnerte sie stark an den Klassiker Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert und kam bei Fans unfassbar gut an. Dass Star Trek kurz darauf mit Star Trek: Strange New Worlds selbst eine ähnliche Richtung einschlug, ist also womöglich kein Zufall.

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Was The Orville allerdings so perfekt macht, ist die Menschlichkeit seiner Protagonist:innen – egal ob Mensch oder Außerirdischer. Skurrile Bilder wie kettenrauchende Aliens sind etwas, was in Star Trek gänzlich fehlt. Collider fasst es perfekt zusammen:

Es gibt in TNG viele großartige Charakterpaare und Freundschaften, aber niemand in dieser Serie spricht wirklich so, wie es Menschen im Alltag tun.

Dass der Cast von The Orville größtenteils aus Schauspieler:innen mit Comedy-Background besteht, macht die Atmosphäre lockerer. Wir bekommen einen intimen Einblick in die Menschen unter der Uniform und erleben ein Star Trek, das weniger starr und moralisch daherkommt. An Bord des Raumschiffs spielt sich eben nicht nur ein glorreicher Job ab – sondern auch ein Leben voller Auf und Abs, das sich authentischer und greifbarer anfühlt als die meisten Star Trek-Geschichten.

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