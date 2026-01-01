Das Stranger Things-Ende bei Netflix erklärt: Stirbt Elf?

Das große Stranger Things-Finale ist jetzt bei Netflix verfügbar. Wir beantworten alle wichtigen Fragen – darunter auch die, die vielen Fans auf der Seele brennt: Überlebt Elf das Finale?

Stirbt Elf im Stranger Things-Finale?

Um direkt die größte Frage vieler Fans zu beantworten: Elfs Schicksal bleibt offen. Es hat zunächst den Anschein, als würde sie sich opfern. Ein letztes Mal küsst sie Mike (Finn Wolfhard), dann zerstört eine Bombe die Brücke zwischen Hawkins und dem Upside Down und reißt die Heldin offenbar in den Tod.

Im Epilog äußert Mike allerdings die Theorie, dass Kali (Linnea Berthelsen) eine "falsche" Elf erschaffen hat, die in der Explosion untergeht. Die echte Elf dagegen sei am Leben. Daraufhin sehen die Zuschauer:innen eine Szene, in der sie mit längeren Haaren durch Island wandert.

Laut Netflix haben Showrunner Matt und Ross Duffer Elfs Schicksal bewusst offen gelassen: "Sie lebt in den Herzen [ihrer Freunde], ob [die Island-Szene] nun real ist oder nicht."

Wie geht der Kampf mit Vecna und dem Mind Flayer aus?

Wie für viele Fans zu erwarten stand, stirbt Vecna im Stranger Things-Finale. Elf und Will (Noah Schnapp) vereinen ihre Kräfte und schaffen es, ihn aufzuspießen. Den Todesstoß verpasst ihm allerdings Joyce (Winona Ryder), die ihn mit einer Axt köpft.

Nachdem die Held:innentruppe den Mindflayer bereits zuvor mit Flammenwerfern und Speeren geschwächt hat, gibt ihm Vecnas Tod den Rest.

Was steckt hinter Henry Creels Erinnerung in der Höhle?

Im Finale wird endlich die komplette Erinnerung Henry Creels offenbart, der sich in Vecna verwandelt hat: In einer Höhle trifft er auf einen verängstigten Wissenschaftler, der ihm in die Hand schießt – Creel erschlägt den Mann und öffnet dessen Koffer, in dem sich ein schwarzer Stein mit Partikeln des Mind Flayer befindet.

Der Mind Flayer verbindet sich über die Wunde in Creels Hand mit ihm und erweckt seine übernatürlichen Fähigkeiten. Wie sich damit zeigt, ist Vecna also nicht dessen Meister – sondern vielmehr sein Symbiont, vielleicht sogar sein Sklave.

Wer stirbt im Stranger Things-Finale auf jeden Fall?

Tatsächlich gibt es nur eine Stranger Things-Protagonistin, die im Finale mit Sicherheit stirbt: Kali kommt bei einem Hinterhalt des Militärs unter Akers (Alex Breaux) durch einen tödlichen Bauchschuss um. Sie drängt Elf noch dazu, die Experimente für immer zu beenden und findet in ihren Armen den Tod.

Elf, zutiefst erschüttert durch den Tod ihrer Schwester, tötet die übrigen Soldaten und bringt Akers dazu, sich selbst zu erschießen.

Wie geht das Stranger Things-Finale für Hawkins aus?

Vecna ist besiegt, die Brücke zum Upside Down zerstört, Elf verschwunden, die Experimente beendet – und jetzt? Am Ende der Finalfolge gibt es einen Zeitsprung von 18 Monaten bis zum Tag des High School-Abschlusses, mit dem die Serie schließt. Hawkins ist zur Normalität zurückgekehrt. Aber was passiert genau?

Max (Sadie Sink) skateboardet und genießt ihre Beziehung mit Lucas (Caleb McLaughlin)

Dustin (Gaten Matarazzo) wird Jahrgangsbester seiner Schule und hält eine Abschiedsrede, die sich um Dungeons & Dragons dreht

Hopper (David Harbour) fungiert als Stiefvater für Joyces Kinder und tröstet Mike, der um Elf trauert. Am Ende macht er Joyce einen Antrag und schlägt vor, Hawkins gemeinsam zu verlassen

Robin (Maya Hawke) studiert am Smith College

Nancy (Natalia Dyer) hat ihr Studium am Emerson College abgebrochen und einen Job als Journalistin angenommen

Steve (Joe Keery) unterrichtet Sexualkunde und Baseball

Jonathan (Charlie Heaton) studiert an der prestigeträchtigen Film School der New York University

Will, Dustin, Max und Mike finden sich bei einer letzten Dungeons & Dragons-Runde ein, deren Spiel die Entwicklung seiner Helden spiegeln könnte: Mike wird Schriftsteller, Will zieht in die Großstadt und lebt seine Sexualität aus. Dustin besucht das College. Max und Lucas bleiben zusammen.

Wie geht es mit Stranger Things nach dem Finale weiter?

Die Stranger Things-Hauptserie ist mit Folge 8 der 5. Staffel abgeschlossen. Darüber hinaus arbeiten die Duffer-Brüder aber aktuell an einem Spin-off.

