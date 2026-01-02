Das Stranger Things-Finale bricht riesigen Rekord: Das hat nicht mal der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten geschafft

Das Stranger Things-Finale ist in den USA und Kanada in ausgewählten Kinos gelaufen und hat dort in nur zwei Tagen einen gewaltigen Netflix-Rekord gebrochen.

Das Stranger Things-Finale ist in der Silvesternacht auf den 1. Januar 2026 bei Netflix eingetroffen und hat den Streamer in den USA ein zweites Mal zum Erliegen gebracht. Doch auch außerhalb der Plattform hat die letzte Episode von Staffel 5 große Wellen geschlagen. In den USA und Kanada ist das Stranger Things-Finale nämlich in ausgewählten Kinos gelaufen. Dort konnte es nun einen gewaltigen, Netflix-weiten Rekord brechen.

Das Stranger Things-Finale erobert an Silvester die Kinokassen

Wie Deadline berichtet, konnte das Stranger Things-Finale zwischen 25 und 30 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einnehmen. Die 128 Minuten lange Episode lief in den USA und Kanada ab dem 31. Dezember 2025 um 17 Uhr (Pacific Time) bis zum Ende des Neujahrstages am 1. Januar 2026 in über 620 Lichtspielhäusern. Laut den Duffer-Brüdern wurden im Vorfeld über 1,1 Millionen Tickets reserviert.

Kinokette AMC hatte etwa ein Drittel der Kinos inne, dort war ein Ticket für rund 20 US-Dollar als Gutschein erhältlich. Das Stranger Things-Finale dominierte das Box Office in den USA an den beiden Tagen und konnte sogar Sci-Fi-Kracher Avatar 3: Fire and Ash hinter sich lassen, der auf ein Einspielergebnis von etwa 23,7 Millionen US-Dollar kam.

Stranger Things schlägt KPop Demon Hunters: Das Finale bricht Netflix-Rekord

Doch nicht nur das: Damit hat das Stranger Things-Finale einen Netflix-weiten Rekord gebrochen, der zuvor vom erfolgreichsten Netflix-Film aller Zeiten – KPop Demon Hunters – gehalten wurde. Der Animationsfilm wurde im August 2025 als Sing-Along-Version für einen exklusiven Lauf von zwei Tagen in ausgewählten Lichtspielhäusern der USA gezeigt. Dort konnte der Fantasy-Hit rund 19 Millionen US-Dollar einspielen und als erster Netflix-Titel jemals die Spitzenposition an den Kinokassen einnehmen.



Welche Konsequenzen Netflix aus dem großen Kino-Erfolg des Stranger Things-Finales für die Zukunft ziehen wird, bleibt abzuwarten. Doch könnte das Großereignis die Tore für Nachfolger aus der Serienlandschaft geöffnet haben, denen nun ein überaus positives Beispiel vorangeht.