Das Stranger Things-Finale hat nur 3 Minuten gebraucht, um mich zum Weinen zu bringen: Dustins Rede ist der perfekte Abschluss nach 9 Jahren

Eine Szene im Stranger Things-Finale hat es mir besonders angetan: Dustins Rede bei der Schulabschlussfeier. Der von Gaten Matarazzo gespielte Fanliebling bringt darin eine neun Jahre andauernde Reise auf den Punkt.

Das Stranger Things-Finale ist vor wenigen Wochen bei Netflix eingetroffen und hat Elfi (Millie Bobby Brown) und ihre Freund:innen in den finalen Kampf gegen Vecna geschickt. Während die Schlacht vor sich hinplätscherte und Elfs große Opferung bei mir nur wenige Emotionen hervorrief, flossen nach rund 93 Minuten urplötzlich die Tränen. Denn Dustins (Gaten Matarazzo) Rede bei der Schulabschlussfeier hat mich endlich etwas fühlen lassen.

Dustins Rede ist der perfekte Abschluss für seine Figur – und eine herzzerreißende Ode an die Freundschaft

Dustin wird als Klassenbester damit betraut, die Abschlussrede bei der Zeugnisvergabe der Hawkins High zu führen. In orangefarbener Robe tritt er vor das Podium und beginnt zu erzählen, dass ihm seine Kindheit gestohlen wurde. Er nennt die Erdbeben in Hawkins als Grund, die die US-Kleinstadt in den vergangenen Jahren verwüstet haben. Wir wissen natürlich, was sich dort wirklich abgespielt hat, und die Schnitte auf Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Lucas (Caleb McLaughlin) und Max (Sadie Sink) lassen die grausamen Abenteuer unserer Held:innen vor unserem inneren Auge ein letztes Mal aufleben.

Doch nicht nur Dustins Mitschüler:innen tummeln sich im Publikum: Auch sehen wir dort Steve (Joe Keery), der für Dustin ein unwahrscheinlicher und überraschender Freund geworden ist – und auch eine Art Mentor. Dem verlorenen Nerd ist es schon immer schwergefallen, mit der Masse zu schwimmen. Steve hat ihm gezeigt, wie man erhobenen Hauptes voranschreitet – und dass nicht alle Jocks völlige Idioten sein müssen. Kein Wunder, dass Dustin Steve und alle weiteren unverhofften Mitstreiter:innen, die einander geholfen haben, zu wachsen, in seiner Rede anspricht und erklärt: "Ich bin jetzt ein besserer Mensch. Ihretwegen bin ich ein besserer Mensch. Das verdanke ich meinen Freunden."

Eine Person fehlt jedoch im Publikum, und das ist Dustins anderer Mentor: Eddie (Joseph Quinn), der Dustin und Mike in Staffel 4 unter seine Fittiche nahm und sie Teil des Hellfire Clubs machte. Wo Steve Dustin gezeigt hat, wie man sich als Teenager an der Highschool zurechtfindet, hat Eddie Dustin gezeigt, wie man auf die Highschool und die Erwartungen der anderen pfeift – und sich stattdessen nicht verbiegt.

Dustin hat Eddies Tod somit völlig nachvollziehbar schwer bewegt. Auch zu Beginn von Staffel 5 hat er seinen Freund nicht loslassen können und sich für ihn eingesetzt, als andere ihn schon zu vergessen schienen. Als er mit Steve im finalen Kampf gegen Vecna den Mind Flayer angreift, widmet er ihm sogar die verletzenden Dolchstöße und rächt sich in Eddies Namen an dem Bösewicht. Als Dustin schließlich bei der Abschlussfeier vor dem Podium steht, legt er dann noch eine Schippe drauf.

Dustins Rede ist einer der besten Momente im Stranger Things-Finale

In einem metaphorischen Befreiungsschlag wirft Dustin sich die Robe vom Leib, entblößt sein Hellfire-T-Shirt und beschwört seinen inneren Eddie herauf: Er reißt Schulleiter Higgins sein Zeugnis aus der Hand und zeigt ihm den Mittelfinger, bevor er unter Konfetti, den Klängen von Metallica und Jubel aus dem Publikum verkündet: "Weil das hier unser Jahr ist!". Damit macht Dustin genau das, was Eddie bei seinem Schulabschluss einst vorhatte. Doch nicht nur das: In diesem Moment kann sich Dustin von der schweren Vergangenheit und allen Unsicherheiten befreien – und endlich zu sich selbst finden.



Ein passenderes Bild für eine Schulabschlussrede, die das Ende einer Ära markiert und den Beginn eines neuen Lebensabschnitts symbolisiert, gibt es wahrscheinlich nicht. Ein kitschigeres Bild für die Finalepisode einer Coming-of-Age-Serie, die auch uns als Publikum neun Jahre lang begleitet hat, gibt es wahrscheinlich auch nicht. Und doch funktioniert sie so unglaublich vortrefflich, wenn wir voller Freude und Wehmut realisieren, dass diese Kinder tatsächlich erwachsen geworden sind.

In diesen drei Minuten ist das Stranger Things-Finale genau dort angekommen, wo es schon immer hingehört hat: hautnah bei seinen Figuren, die durch eine tiefe Freundschaft verbunden werden. Da dürfen dann auch mal die Tränen fließen.