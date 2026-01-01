Das Stranger Things-Finale spaltet Fans wie nie zuvor: "Das dümmste Ende, das ich je gesehen habe"

Stranger Things ist vorbei. Das große Finale der Serie wird von Fans sehr unterschiedlich aufgenommen: Einige lieben es, andere verstehen die Welt nicht mehr.

Eine Ära hat ihr Ende gefunden: Nach 9 Jahren, 5 Staffeln und 42 Folgen ist Stranger Things abgeschlossen. Das große Finale in der 8. Folge der 5. Staffel, das seit dem 1. Januar 2026 bei Netflix verfügbar ist, spaltet die Fans.

Vorsicht, Spoiler!

So reagieren Stranger Things-Fans auf das Serien-Finale

Auf X finden sich auf den ersten Blick viele negative Reaktionen. "Eines der schwächsten Serien-Finale, die ich je gesehen habe", heißt es etwa, "so schlecht" schreibt ein anderer. Ein dritter Fan fasst für viele zusammen, was ihn am großen Ende gestört hat:

Der Hauptbösewicht stirbt schon nach der Hälfte der Folge, niemand Wichtiges stirbt, Henry Creels Ursprung wird nicht erklärt, nur 18 Monate Zeitsprung. Das Stranger Things Finale war das dümmste Ende, das ich je gesehen habe. Auf dem gleichen Niveau wie das von The Umbrella Academy.

Insbesondere der finale Kampf gegen Vecna (Jamie Campbell Bower) und den Mindflayer stößt vielen Fans übel auf, die sich etwa über die Länge des "3 Sekunden"-Showdowns beschweren.

Bei einem derartigen Sturm der Entrüstung zeigen sich viele Fans, denen das Finale gefallen hat, geradezu überrascht. "Da war ich einfach glücklich mit Stranger Things-Ende, komme auf [X] und sehe, wie sich alle beschweren", schreibt einer etwa. "Bin ich der einzige, der das Stranger Things-Ende genossen hat?", fragt sich ein anderer.

Aber tatsächlich gibt es nicht wenige, die vom großen Finale geradezu begeistert sind, es als "perfekt" und "wunderschön" beschreiben oder die letzte Folge im Geiste Martin Scorseses für "absolutes Kino" halten. Einer vermutet: "Die meisten hassen das Staffel 5-Ende nur, weil sie andere sehen, die es hassen. Und keine eigene Meinung haben."

Auf IMDb , wo die Serie mit ihrer vorletzten Folge kürzlich einen bitteren Negativ-Rekord einstecken musste, besitzt das Finale aktuell eine Wertung von 8,1. Das liegt unter dem Seriendurschnitt von 8,6, aber immer noch deutlich über der schwächsten Episodenwertung von 5,5. Bisher (Stand 1. Januar 2026) haben dort aber mit 14.707 erst vergleichsweise wenige Zuschauer:innen abgestimmt.

Wie geht es mit Stranger Things weiter?

Die Hauptserie ist zwar vorbei, aber das Stranger Things-Universum lebt: Die Macher arbeiten aktuell an einem Spin-off, dessen Details manche Mitglieder der Community enttäuschen könnten.

Podcast: Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things ist endlich mit Staffel 5 zurück

Nach über drei Jahren Wartezeit hat sich Stranger Things für das große Finale bei Netflix zurückgemeldet. Ob uns die ersten vier Folgen der 5. Staffel überzeugt haben, besprechen wir detailliert im Podcast.

Neben überraschenden Figuren-Wendungen und dem erklärten Ende von Staffel 5, Teil 1 werfen wir außerdem einen Blick voraus auf die kommenden, letzten vier Episoden von Stranger Things und diskutieren Theorien, was da noch auf uns zukommt.