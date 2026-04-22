Das Texas Chainsaw Massacre-Reboot kommt wirklich: Jetzt übernimmt ein spannender Hype-Regisseur die Horror-Neuauflage

Eine der beliebtesten Horror-Reihen aller Zeiten wird fortgesetzt: Von Blutgericht in Texas, das auch als The Texas Chain Saw Massacre bekannt ist, kommt ein Reboot. Das jetzt einen Regisseur hat.

1974 war ein Revolutionsjahr im Horror-Genre: Mit dem Erscheinen von Blutgericht in Texas, der im Original The Texas Chain Saw Massacre heißt, wurde eine frische Generation von Fans verstört. Der Film begründete eine neue Art von Schocker – und eine ganze, neunteilige Reihe, die bald fortgesetzt wird: Das Reboot Texas Chainsaw Massacre hat in Curry Barker einen Regisseur gefunden.

Neues Horror-Talent übernimmt Texas Chainsaw Massacre-Reboot

Wie Variety berichtet, soll Barker das von A24 produzierte Reboot von Blutgericht in Texas übernehmen. Bei dem Film handelt es sich um eine Neuauflage des Erstlings. Wie nahe sie sich am Original bewegt, steht noch nicht fest – es ist auch von einer "Neuinterpretation" (engl. "Reimagining") die Rede.

Schaut hier den englischen Trailer zum Original Blutgericht in Texas:

The Texas Chainsaw Massacre - Trailer (English) HD

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Curry Barker wird vielen Genre-Fans als passende und zeitgemäße Wahl für den Regieposten gelten: Der junge Regisseur legt dank seines von der Kritik gefeierten Obsession - Du sollst mich lieben gerade einen Senkrechtstart im Horror-Bereich hin. Er dreht außerdem den Horrorfilm Anything But Ghosts für das Schocker-Studio Blumhouse. Angefangen hat er 2024 mit dem 800 Dollar teuren Found-Footage-Film Milk & Serial.

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Mit dem Blutgericht in Texas-Reboot darf er nun in gewisser Hinsicht zeigen, was in ihm steckt. Seit 1974 hat das Franchise in neun Teilen eine riesige Kult-Community angesammelt und gilt als eines der beliebtesten Horror-Franchises überhaupt. Zuletzt wurde es auf Netflix 2022 mit Texas Chainsaw Massacre fortgesetzt. In Arbeit ist aktuell auch eine Serien-Neuauflage.

Das Franchise dreht sich im Kern um eine monströse Familie aus dem texanischen Hinterland, die vorbeiziehende Reisende auf grausige Weise ermordet und verspeist. Als ihr ikonischstes Mitglied gilt Leatherface (im Original: Gunnar Hansen) – ein brutaler Hüne mit einer Maske aus Menschenhaut.

Wann kommt das Texas Chainsaw Massacre-Reboot ins Kino?

Für das Texas Chainsaw Massacre-Reboot gibt es noch keinen konkreten Kinotermin. Ausgehend vom Stadium der Entwicklung rechnen wir nicht vor Ende 2027 mit einer Veröffentlichung.