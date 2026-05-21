Das The Boys-Finale spaltet Fans wie nie zuvor: "Was für eine Verschwendung"

Nach dem Ende von The Boys reagieren die Fans der Amazon-Serie nicht nur euphorisch auf das Finale, das viele, aber nicht alle losen Fäden zusammenzurrt.

Mit der 8. Folge der 5. Staffel ist Amazons Superhelden-Hitserie The Boys gestern zu Ende gegangen. Die Erwartungen dazu, was im Serienfinale von The Boys passiert, waren hoch. Nachdem nun alle Figuren ihr Fett (und Blut) abbekommen haben – oder eben auch nicht – schauen wir uns die Reaktionen der Fans an. Wie ist das Finale von The Boys angekommen?

Achtung, ab hier folgen Spoiler zur gesamten 5. Staffel von The Boys!

Befriedigendes Finale? Am Ende spaltet The Boys die Fans in zwei Lager

Alle Tode der 5. The Boys-Staffel gipfeln in den unausweichlichen Kampf von Billy Butcher (Karl Urban) vs. Homelander (Antony Starr) im Weißen Haus. Mit vereinten Kräften konnte die Anti-Vaught-Truppe den selbsterklärten Gott schließlich seiner Kräfte und seines Lebens berauben. Als Butcher das V1-Virus anschließend trotzdem auf die Welt loslassen will, tötet Hughie (Jack Quaid) seinen alten Freund. Die Superheldenmaschine der Firma Vaught besteht danach weiter. Doch ist das ein Finale, mit dem die Fans sich zufrieden von dem Amazon-Hit verabschieden können?

Die positiven Fans sind froh über den gelungenen The Boys-Abschluss nach einer durchwachsenen 5. Staffel

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Ich fand das Finale klasse. Ich finde, es hat viele lose Enden zusammengeführt, und mal wieder waren alle Tode sehr gut geschrieben. [...] Dem Finale würde ich eine 9/10 geben. [...] Am Ende lief alles auf Butcher und Homelander hinaus. Genau so, wie es sein sollte. [...] Ich bin traurig, dass jetzt alles vorbei ist.

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Also für mich hat das The Boys-Finale komplett funktioniert. Ein zufriedenstellender Abschluss.

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Trotz all der geringen Erwartungen wurde ich angenehm überrascht und habe es in vollen Zügen genossen. Ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich an einer bestimmten Stelle gegen Ende ein bisschen emotional geworden bin [...]. Insgesamt: The Boys ist für mich eine solide B+-Serie und mir hat die gesamte Laufzeit Spaß gemacht.

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Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum sich die Leute über Homelanders Ende in der finalen Staffel von The Boys beschweren. Kommt schon, es ist das Finale. Butcher und das Team hatten nur eine einzige echte Chance, also war es doch klar, dass sie aufs Ganze gehen würden. [...] Die Leute vergessen, dass Homelander nie ein ehrenhafter oder moralischer Mann war, der lieber sterben würde, als zu betteln. [...] Ehrlich gesagt ist das ziemlich gut geschrieben. [...] Und seien wir mal ehrlich: Es ist immer noch ein besseres Finale als bei Game of Thrones und Stranger Things.

Wie selbst in den zufriedenen Stimmen schon anklingt, sind einige Fans aber alles andere als erfreut über das The Boys-Finale.

Die negativ gestimmten Fans fühlen sich um einen epischen The Boys-Abschluss betrogen

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Das Finale von The Boys war für mich in vielerlei Hinsicht eine totale Enttäuschung. [...] Nichts davon war befriedigend, die Tode waren vorhersehbar und die finalen 'Kämpfe' liefen genau so ab, wie man es sich gedacht hat. Jeder Charakter, der überlebt, endet genau dort, wo man es erwartet. [...] Einfach nur ein einziges Chaos. Jede Menge Potenzial verschwendet. Es ist nicht ganz so mies wie Stranger Things, aber nah dran. Was für eine Verschwendung, Mann.

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Dass Homelander in Folge 6 unsterblich gemacht und dann zwei Folgen später getötet wird, ist meiner Meinung einfach schlecht geschrieben. Der V1-Handlungsstrang hätte in Staffel 4 stattfinden müssen, ohne irgendwelche Andeutungen, dass das Virus bei ihm nicht wirkt. Das hätte man dann als einen der Twists nutzen können. Furchtbare finale Staffel.

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Was im Finale von The Boys falschgelaufen ist:

- Keine Bedrohung von weltuntergangsartigem Ausmaß. Kein Supe-Armee-Kampf.

- Das Ende von Soldier Boys Handlungsstrang war furchtbar.

- Sister Sage wurde komplett verschwendet.

- Die Kämpfe waren verdammt schwach, niemand hat seine vollen Kräfte genutzt – es war einfach nur ein träger Boxkampf.

- Deep ist dumm geblieben.

- Die Charaktere aus Gen V sind völlig umsonst aufgetaucht.

- Der Hund ist einfach so aus dem Nichts gestorben.

- Butcher hat viel zu leichtfertig aufgegeben, alle Supes töten zu wollen.



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Sieben Jahre. Fünf Staffeln. Und alles endete damit, dass der mächtigste Mann der Erde wie ein Kind heulend verblutet ist. Genau das ist der springende Punkt.

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Wie The Boys-Fans sich vorgestellt haben, dass Homelander im Finale abgehen würde. – Die absolut größte verpasste Chance ist, dass wir Homelander nie wirklich komplett ausrasten sehen. Sie teasern es die ganze Serie über so extrem an, aber er bekommt nie die Gelegenheit, mal so richtig die Sau rauszulassen. Selbst nachdem er das V1 genommen hat, verhält er sich ganz genau so wie vorher.

Ob am Ende das befriedigte oder das enttäuschte The Boys-Lager überwiegt, ist schwer zu sagen. Die 47.000 Bewertenden bei der IMDb pegeln sich aktuell bei einer Bewertung von 6,7 ein, was dafür spricht, dass die Mittelfeldwertung sich aus erfreuten und erzürnten Ratings gleichermaßen zusammensetzt. Mit dieser Punktzahl ist Folge 8 nach Folge 7 (mit einer 6,3) dort allerdings die Episode mit der zweitniedrigsten Bewertung der Staffel und der gesamten Serie.

Podcast-Check: Wie gut war The Boys in Staffel 5 vor dem Finale?

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Vor sieben Jahren startete die Superhelden-Serie The Boys bei Amazon Prime Video, nun naht ihr Ende. Streamgestöber-Moderator und Serien-Experte Max Wieseler hat einen großen Teil der 5. Staffel gesehen und teilt in dieser Folge seine Meinung.

