Das The Boys-Universum ist zurück: 6 (!) Stars aus der Hauptserie sind schon für Gen V Staffel 2 bestätigt

Amazons Superhelden-Satire Gen V ist jetzt mit Staffel 2 bei Prime Video zurück und überrascht The Boys-Fans mit einigen Cameos. 6 Gastauftritte sind schon bekannt.

Am heutigen 17. September 2025 startet nach zweijähriger Wartezeit endlich die 2. Staffel der brutalen Superheldenserie Gen V. Die neue Season des Spin-offs zu The Boys ist nicht nur eine überraschend starke Fortsetzung, sondern hat auch für Fans der Hauptserie einige Überraschungen auf Lager.

Obwohl die Geschichte der jüngeren Generation von Superheld:innen an der Godolkin Universität für sich stehen kann, gibt es zahlreiche Gastauftritte bekannter The Boys-Stars zu bestaunen. Für Gen V Staffel 2 wurden sogar schon sechs Cameos bestätigt.

Gen V bringt mindestens 6 The Boys-Stars in Staffel 2 zurück

Verschiedene Teaser und Trailer haben bereits vor dem Start der 2. Season von Gen V einige aus The Boys bekannte Charaktere enthüllt, die in Form von Gastauftritten in den neuen Folgen zu sehen sind:

Ob die beiden The Boys-Headliner Homelander (Antony Starr) und Billy Butcher (Karl Urban) ebenfalls in Staffel 2 vorbeischauen, ist aktuell noch nicht bekannt. Wir sollten aber davon ausgehen, dass Amazon noch nicht alle Überraschungen im Vorfeld verraten hat. Zum Vergleich: In der ersten Season gab es ganze 11 The Boys-Gastauftritte zu bestaunen. Dazu gehörten unter anderem A-Train, Ashley Barrett, Victoria Neuman, Soldier Boy sowie Homelander und Butcher.

In Gen V Staffel 2 kehren Marie (Jaz Sinclair), Emma (Lizze Broadway) und Jordan (London Thor und Derek Luh) zurück an die Godolkin Universität. Dort müssen sie nicht nur hinter die Geheimnisse von Dekan Cipher (Hamish Linklater) kommen, sondern auch Hinweise auf ein Geheimprojekt namens Odessa finden, das dem Widerstand gegen Homelander helfen könnte. Schnell finden die jungen Supes allerdings heraus, dass Blutbändigerin Marie selbst Teil dieses Projekts ist und zu Größerem bestimmt sein könnte.



Wann kommen Folge 4 und die restlichen Episoden von Gen V Staffel 2?

Nach dem Auftakt mit den ersten drei Folgen geht es kommenden Mittwoch, am 24. September 2025, weiter mit Episode 4. Voraussichtlich ab 9.00 Uhr morgens steht diese zum Abruf bereit. Insgesamt umfasst die 2. Staffel acht Folgen, die im Wochentakt bis zum 22. Oktober 2025 veröffentlicht werden.

Ob es noch eine 3. Staffel von Gen V geben wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Zuerst erscheint im kommenden Jahr das große Finale von The Boys nach 5 Staffeln. Außerdem befindet sich aktuell auch eine Prequel-Serie über den Superhelden Soldier Boy in Produktion, die 2026 oder 2027 bei Amazon erscheint.