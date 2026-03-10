Das vielleicht größte Fantasy-Abenteuer 2026 kommt in 3 Wochen: Der finale Trailer enthüllt noch mehr Stars

In nur wenigen Wochen startet die Fortsetzung zu einem der erfolgreichsten Filme von 2023. Der Fantasy-Film hat jetzt einen finalen Trailer bekommen und für den Cast wurden weitere Stars bestätigt.

Videospiel-Adaptionen sind mittlerweile so erfolgreich und gleichzeitig auch aufwendig produziert wie noch nie zuvor. Als vor drei Jahren die animierte Super Mario-Adaption Der Super Mario Bros. Film in den Kinos startete, konnte der Film knapp 1,5 Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen einspielen.

Für die Fortsetzung Der Super Mario Galaxy Film ist jetzt der finale Trailer erschienen und auch für den Voice-Cast wurden kurz vor Start noch weitere Stars angekündigt.

Seht hier den finalen Trailer zu Der Super Mario Galaxy Film:

Der Super Mario Galaxy Film - Trailer 3 (Deutsch) HD

Neuer Trailer enthüllt: Diese Stars sind im Super Mario Galaxy Film zu hören

Mit dem Super Mario Galaxy Film wird einer der beliebtesten Ableger der Super Mario-Reihe verfilmt. Wie der neueste Trailer zu dem Film enthüllt, dreht sich die Handlung dieses Mal um Bowsers Sohn, Bowser Jr., der seinen Vater befreit und somit mit ihm zusammen zum Gegenspieler von Mario, Luigi und ihren Freunden wird. Die beiden Brüder begeben sich dieses Mal jedoch auch auf eine galaktische Reise zu mehreren Planeten und begegnen auch der Prinzessin Rosalina.

Der Trailer wurde gestern auf einer Nintendo Direct, einer Online-Präsentation des Spieleentwicklers, vorgestellt. Nach dem Trailer wurden weitere Stars angekündigt, die den beliebten Figuren im Original ihre Stimme leihen. Der Trailer enthüllte einen ersten Blick auf den Krötenkönig Wart, der von Luis Guzmán (Wednesday) gesprochen wird. Fan-Liebling Yoshi wird von niemand Geringerem als Donald Glover (Atlanta) vertont und eine Figur, die man noch nicht im Trailer sehen konnte, war die Honey Queen, welche von Issa Rae (Insecure) gesprochen wird.

Wann startet das Fantasy-Abenteuer Der Super Mario Galaxy Film im Kino?

Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden, denn Der Super Mario Galaxy Film startet bereits ab Mittwoch, dem 1. April 2026, hierzulande in den Kinos.