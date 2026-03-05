Das vielleicht größte Fantasy-Abenteuer 2026 kommt in 4 Wochen: Teil 1 wurde zum Milliarden-Hit

In wenigen Wochen wird einer der größten Blockbuster der letzten 5 Jahre fortgesetzt. Teil 1 zählt zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten.

Klempner und Prinzessinnen begeistern Jung und Alt. Das gilt zumindest für das Super Mario-Franchise, das fast 40 Jahre nach der ersten Videospiel-Vorlage im Kino einen Mega-Erfolg verbuchte: Der Super Mario Bros. Film spielte laut Box Office Mojo 2023 ganze 1,36 Milliarden Dollar weltweit ein. Da ist es kein Wunder, das bald die Fortsetzung des Fantasy-Erfolgs erscheinen soll: Der Super Mario Galaxy Film kommt in Kürze ins Kino.

Fantasy-Bombast: Im zweiten Super Mario-Film treten noch mehr Stars auf

Wie der Name bereits andeutet, sprengt Der Super Mario Galaxy Film die Grenzen seines Vorgängers: Zu den Schauplätzen gehört nun unter anderem der Weltraum. Eine genaue Story ist noch nicht offiziell bekannt, wohl aber einige neue Figuren. Wie bereits der Trailer zeigt, werden Bowser Jr. (Originalstimme: Benny Safdie) und Prinzessin Rosalina (Brie Larson) im Film auftreten.

Schaut hier den Trailer zu Der Super Mario Galaxy Film:

Der Super Mario Galaxy Film – Trailer 2 (Deutsch) HD

Damit wächst der Cast um weitere Stars an, von denen sich bereits im Vorgänger diverse tummelten: So werden Mario und sein Bruder Luigi im Original etwa von Chris Pratt und Charlie Day gesprochen, Jack Black übernimmt erneut den Part von Erzfiesling Bowser.

Ob das Sequel den Erfolg des ersten Teils wiederholen kann, muss sich zeigen. Der Super Mario Bros. Film gehört fast drei Jahre nach seinem Kinostart zu den 20 erfolgreichsten Filmen aller Zeiten, wie Box Office Mojo zeigt. Sollte die Fortsetzung gleichziehen, erwartet uns der vielleicht größte Fantasy-Blockbuster des Jahres.

Wann kommt Der Super Mario Galaxy Film ins Kino?

Der Super Mario Galaxy Film erscheint am 1. April 2026 in den deutschen Kinos. Verantwortlich sind erneut die Regisseure Aaron Horvath (Teen Titans Go!) und Michael Jelenic (Teen Titans Go! To the Movies). Als Drehbuchautor kehrt Matthew Fogel (Minions 2) zurück.

Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme, die 2026 bei Netflix, Amazon und Co. starten

Schon jetzt stehen mehrere Film-Highlights, die 2026 im Stream starten, fest. Wir stellen euch die spannendsten kommenden Werke mit Stars wie Robert Pattinson, Charlize Theron und Denzel Washington im Podcast vor.

Die Fantasy-Welten von Narnia und Avatar: Herr der Elemente kehren 2026 mit neuen Filmen zurück. Außerdem warten ein neues Piraten-Abenteuer als Fluch der Karibik-Ersatz, vielversprechende Romantikkomödien sowie ein Action-Thriller als knallharter Überlebenskampf auf euch.