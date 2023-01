Das wäre ein Marvel-Hammer: Der vielseitigste Star Wars-Star steht angeblich auf Platz 1 der Wunschliste für Fantastic Four

In den Star Wars-Sequels hat sich Adam Driver als Kylo Ren bewiesen. Sein Schauspieltalent strahlt auch außerhalb der Blockbuster-Reihe. Jetzt soll er ein absoluter Wunschkandidat für das Fantastic Four-Reboot sein.

Aus den Star Wars-Sequels mit den Episoden 7 bis 9 bleibt vor allem die eindringliche Schauspielleistung und tragisch-zerrissene Geschichte von Adam Driver als Bösewicht Kylo Ren in Erinnerung.

Der Schauspielstar hat sich auch außerhalb des Star Wars-Universums in Filmen wie Marriage Story oder zuletzt Weißes Rauschen bei Netflix als großartiges Schauspieltalent behauptet. Jetzt ist ein neues Gerücht aufgetaucht, das Driver als absoluten Wunschkandidaten mit dem neuen Fantastic Four-Film in Verbindung bringt.

Schaut hier noch den schrägen Trailer zu Weißes Rauschen mit Adam Driver:

Weißes Rauschen - Trailer (Deutsche UT) HD

Adam Driver ist angeblich Marvel-Traumbesetzung für Fantastic Four

Wie The Direct berichtet, hat der gut vernetzte Filmindustrie-Insider Jeff Sneider die Info geteilt, dass Adam Driver ein Anwärter auf die Rolle als neuer Reed Richards aka Mr. Fantastic im kommenden Fantastic Four-Film sein.

Aufgegriffen wurde das Gerücht auch von Grace Randolph, die den YouTube-Kanal Beyond The Trailer betreibt. Gerade bei ihr handelt es sich jedoch um eine sehr unzuverlässige Quelle, da Randolph häufig Gerüchte aufgreift oder streut, hinter denen wenig Wahrheitsgehalt steckt.

Der neue Fantastic Four-Film soll die Marvel-Reihe neu starten und am 12. Februar 2025 in die deutschen Kinos kommen. Als Regisseur wurde WandaVision-Macher Matt Shakman verpflichtet. Zuletzt spielte John Krasinski in Doctor Strange in the Multiverse of Madness eine alternative Reed Richards-Version, die viele Fans begeisterte.

Ob er weiterhin in der Rolle auftritt oder ob wir Adam Driver zu sehen bekommen, bleibt erstmal offen. Ein Marvel-Hammer wäre die Verpflichtung des talentierten Star Wars-Darstellers aber auf jeden Fall.

Wollt ihr Adam Driver als Fantastic Four-Star im Marvel-Universum sehen?