Das wahnsinnige Ende von Nur für dein Leben bei Netflix erklärt: Wer das Verbrechen wirklich begangen hat

Die neuste Thriller-Verfilmung eines Harlan Coben-Bestsellers ist bei Netflix gelandet. Nur für dein Leben schockt mit einem wilden Ende voller grausamer Geheimnisse. Wir erklären Hayden, Matthew und das Finale.

Harlan Cobens Nur für dein Leben ist bereits die zwölfte Verfilmung des Thriller-Autors bei Netflix. Er ist bekannt für schnelle Krimis, harte Verbrechen und wilde Enden. In Nur für dein Leben sitzt David (Sam Worthington) seit fünf Jahren wegen des Mordes an seinem Sohn im Gefängnis. Schon in Minute eins ist aber klar, dass er den nicht begangen hat. Bis zur Auflösung folgen ein paar verrückte Twists.



Nur für dein Leben bei Netflix: Das ist mit Matthew wirklich passiert

Wir können gleich Entwarnung geben: Der zentrale Junge namens Matthew lebt. David sitzt also, wie von Anfang an geahnt, zu unrecht im Gefängnis. Der tote Junge im Bett, den die Polizei für Matthew hielt und den das Labor fälschlicherweise als Matthew bestätigt hat, war ein todkranker Waisenjunge aus einem Heim der Payne-Stiftung.

Die schockierende Enthüllung: Der Millionärssohn Hayden Payne (Milo Ventimiglia) hat den Waisenjungen erschlagen und für Matthew ausgegeben. Den 3-jährigen Matthew hingegen hat er damals entführt und als seinen eigenen Sohn großgezogen. Gedeckt wurde er dabei von seiner Mutter Gertrude Payne (Madeleine Stowe).

Ende erklärt: Deshalb hat Hayden Matthew entführt

Der Grund für dieses schreckliche Verbrechen ist Haydens Obsession mit seiner Exfreundin Rachel (Britt Lower). Hayden dachte, Matthew wäre ihr gemeinsamer Sohn. Dafür müssen wir etwas ausholen, um dieses wilde Seifenopergeflecht zu entwirren.

Die biologischen Eltern von Matthew sind Cheryl (Erin Richards) und David (Sam Worthington). Da sie lange Zeit vergeblich ein Kind bekommen wollten, ging Cheryl eines Tages zu einer Fruchtbarkeitsklinik, aber heimlich und unter einem falschen Namen – dem Namen ihrer Schwester Rachel. Sie hat überlegt, eine anonyme Samenspende für das Kinderglück heranzuziehen. Jedoch wurde sie zur selben Zeit tatsächlich von David schwanger und die Fruchtbarkeitsklinik war vergessen.

Der besessene Hayden jedoch dachte, dass Rachel in der Fruchtbarkeitsklinik schwanger werden möchte, bestach den Arzt und schleuste seine eigene Samenspende ein. Später realisierte Hayden zwar, dass Cheryl die Mutter ist, er dachte aber, er sei der Vater. Hayden wusste nicht, dass Cheryl nicht mit seiner Samenspende, sondern von ihrem eigenen Mann David schwanger wurde.

Er entführte Matthew, ließ David dafür ins Gefängnis gehen und zog Matthew als seinen Sohn auf. Seine Mutter Gertrude verschwieg ihm damals das wahre Ergebnis des negativen Vaterschaftstests. Dafür erschießt Hayden seine Mutter im Finale, bevor er vom FBI am Ende selbst erschossen wird.

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Ende gut, alles gut?

Am Ende lebt Matthew bei der neuen Familie seiner Mutter Cheryl, wobei sich Cheryl und David das Sorgerecht teilen. Auch wenn Matthew am Ende gefunden wurde, die ganze Familie überlebt und David und Rachel ein Paar werden, ist das Glück getrübt.

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Fünf Jahre Gefängnis sind für David ebenso schwer zu verkraften wie für Matthew der Tod seines Ziehvaters und die große Lüge, in der er gelebt hat. Sie versuchen jedoch, nach vorne zu blicken und die Serie endet versöhnlich mit einem hoffnungsvollen Vater-Sohn-Gespräch auf der Veranda.

Staffel 2 bei Netflix ist nicht in Aussicht

Bisher wurde von keiner Harlan Coben-Serie bei Netflix eine 2. Staffel produziert. Die Thriller liefern genau das, was Fans erwarten und da es so viele Vorlagen gibt, ist die Adaption des nächsten Buchs für Netflix sinnvoller. Diese Formel wird sicher jedoch bald ändern: Netflix hat bereits grünes Licht für die Verfilmung von Cobens Myron Bolitar-Reihe gegeben und die hat immerhin zwölf Bände.