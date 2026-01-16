"Das war dumm": Blue Bloods-Star hat Rolle in der wohl größten Kult-Serie aller Zeiten abgelehnt und bereut es bis heute

Jennifer Esposito ist aus ihrer Rolle als Jackie Curatola aus Blue Bloods bekannt. Lange davor hätte die Italo-Amerikanerin in Die Sopranos mitspielen können – und lehnte mehrfach ab.

Viele Jahre bevor Jennifer Esposito das erste Mal als Jackie Curatola in Blue Bloods - Crime Scene New York an der Seite von Tom Selleck und Donnie Wahlberg über die TV-Bildschirme flimmerte, stand sie womöglich vor der Karrierechance ihres Lebens. Denn die amerikanische Schauspielerin mit italienischen Wurzeln wurde mehrfach für den HBO-Hit Die Sopranos angefragt, der bis heute als Meilenstein der Seriengeschichte gilt.

Blue Bloods-Star Jennifer Esposito lehnte Rolle in Die Sopranos ab

Wie Esposito in einem Interview mit Variety erklärte, musste sie gleich mehrfach eine Rolle in der Kult-Serie mit James Gandolfini absagen, weil sie darin traumatische Erlebnisse ihrer Vergangenheit gespiegelt sah:

Ich habe mich entschieden nicht vorzusprechen, als sie mich einluden, weil ich dachte: 'Ich kann das nicht noch einmal erleben.' Das Einzige, was ich an der Serie mochte, war die Figur Meadow, weil sie nett war. Die Mädchen, mit denen ich aufgewachsen bin, wollten mich umbringen, sie wollten mich jeden Tag umbringen. Also war es eine Art PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung).

Die Leute verstehen es nicht, wenn sie es nicht erlebt haben. Aber ich habe es erlebt. Sie waren in ihren katholischen Schuluniformen und sie haben ein Mädchen auf den Tisch gezogen und sie so lange geschlagen, bis ihr Gesicht nicht mehr erkennbar war. Solche Sachen eben.

Jennifer Esposito bereut ihre Entscheidung heute ‒ jedoch nur teilweise

Auch wenn die Serie traumatische Erinnerungen in Esposito auslöste, bereut sie ihre Entscheidung heute teilweise ‒ jedoch nicht völlig. Denn auch ein weiterer Punkt sorgte bei dem Blue Bloods-Star für Bauchschmerzen:

Sie wollten mehrere Male, dass ich für einige Rollen vorspreche und ich dachte mir: '"Nein. So wie ihr die italienische Kultur darstellt? Ach, reißt euch zusammen. Ist das euer Ernst?" Es war eine tolle Serie. Aber ich war ein Kind. Ich habe es nicht erkannt. Natürlich blicke ich zurück und denke, "Das war dumm."

Nach der Absage landete Esposito eine Reihe namhafter Rollen. So war sie unter anderem in Paul Haggis' L.A. Crash zu sehen, als Special Agent Alexandra Quinn in dem Krimi-Hit Navy CIS sowie als Susan Raynor im Amazon-Kracher The Boys. Nachdem sie in den ersten drei Staffeln von Blue Bloods eine Hauptrolle innehatte, kehrte sie in zwei Episoden von Staffel 13 und 14 noch einmal als Jackie Curatola zur Serie zurück.



Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im August 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.

