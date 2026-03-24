"Das war ein mieser, mieser, mieser Film": Charlize Theron drehte Thriller nur wegen des Regisseurs und verachtet das Ergebnis bis heute

Für Charlize Theron reichte es, diese Filmrolle anzunehmen, weil sie den Regisseur mochte. Im Nachhinein gestand sie aber ein, dass der Film nicht das Gelbe vom Ei war.

Fünf Jahre war Charlize Theron als Schauspielerin in Hollywood tätig, als sie die Chance hatte, mit Regie-Legende John Frankenheimer zusammenzuarbeiten. Wie sich herausstellte, war es sogar die letzte Chance, denn Wild Christmas sollte Frankenheimers letzter Film vor seinem Tod werden. Trotz Flop war der Film für Theron ein positives Erlebnis.

Weil sie mit John Frankenheimer zusammenarbeiten konnte, hat Charlize Theron Wild Christmas nie bereut

Charlize Theron macht keinen Hehl daraus, dass sie Wild Christmas wirklich schlecht findet. Auch wenn die Oscar-Preisträgerin für andere Rollen für die Goldene Himbeere nominiert wurde, scheint sie keinen Film schlimmer zu finden. Aber deswegen bereut sie ihre Teilnahme bei weitem nicht. In einem Interview mit Esquire von 2008 sagte sie dazu:

Das war ein mieser, mieser, mieser Film. Aber auch wenn der Film grottenschlecht war, durfte ich mit John Frankenheimer zusammenarbeiten. Ich habe mir nichts vorgemacht – genau deshalb habe ich es gemacht. Er hat schließlich Botschafter der Angst gedreht, den Film aller Filme. Scheiß auf Reue. Einfach scheiß drauf.

Klare Worte von einer Frau, die zu dem steht, was sie getan hat. Und manchmal ist der Weg schließlich auch viel mehr wert als das Ergebnis. In diesem Fall scheint es das zumindest zu sein. Immerhin war Charlize Theron noch nicht lange im Business, als sie diese Gelegenheit bekam.

Und vier Jahre später konnte sie sich von den Rollen als schöne Frau an der Seite des männlichen Hauptdarstellers losreißen. Es folgten der Oscar als beste Hauptdarstellerin und völlig neue Perspektiven für ihre Rollenauswahl. Wie viel Anteil die Arbeit und Erfahrung mit Frankenheimer daran hatte, ist unklar, aber geschadet hat es sicherlich nicht.