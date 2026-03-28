Das war ein Schock: Netflix zeigt den Film, der aus einer absoluten Feel-Good-Reihe einen erschütternden Herzensbrecher machte

Seit 25 Jahren trägt Renée Zellweger als Bridget Jones die Krone der Wohlfühl-Watches: Doch der 4. Teil der Reihe, Bridget Jones – Verrückt nach ihm, hat uns alle kalt erwischt.

Sie datet, sie raucht, sie schreibt Tagebuch: Renée Zellweger, aka Bridget Jones, hat die RomCom-Welt der 2000er geprägt wie kaum eine andere Schauspielerin. Zerrissen zwischen Womanizer Daniel Cleaver (Hugh Grant) und dem verstockten Anwalt Mr. Darcy (Colin Firth) hat ihr Liebesleben jahrelang jeden Filmabend gefüllt: Doch Bridget Jones – Verrückt nach ihm, der letztes Jahr in den Kinos lief, hat alles verändert.

Jetzt auf Netflix: Bridget Jones 4 wird euch das Herz zerreißen

Drei Filme lang haben wir Bridget Jones (Zellweger) dabei verfolgt, ihre Beziehung mit Mr. Darcy (Firth) aufzubauen. Nachdem die Konkurrenz in Form von Casanova Daniel (Grant) und dem Millionär Jack Qwant (Patrick Dempsey) ausgestochen, ein Aufenthalt im thailändischen Frauengefängnis überstanden und erste Beziehungskrisen überstanden wurden, könnte nun alles perfekt sein. Doch das Leben meint es wieder einmal anders mit Bridget.

Teil 4 fackelt nicht lange und trifft uns mit einer erschütternden Neuigkeit: Mark Darcy ist bei einem Auslandseinsatz als Diplomat verstorben und lässt Bridget mit den beiden gemeinsamen Kindern als Witwe zurück. Damit beginnt eine neue Ära für die quirlige Reporterin – doch die erzählt sich nicht so leicht und unbeschwert wie die Geschichten davor.

Zwischen dem Schul- und Alltagswahnsinn der Kinder, ihrem Wiedereinstieg als Fernsehproduzentin und dem Versuch, wieder ins Datingleben zu starten, sehen wir vor allem eine Familie, die mit einem furchtbaren Verlust zu kämpfen hat – und das geht immer wieder heftig unter die Haut.

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Neue und alte Gesichter im Bridget Jones-Universum

Colin Firth kehrt abgesehen von wenigen Flashbacks nicht zurück in seine Rolle als Mr. Darcy. Dafür gibt es ein Wiedersehen mit einem ergrauten Hugh Grant als Daniel Cleaver, der noch immer jüngeren Frauen hinterherjagt, aber zunehmend mit seinem Alter kämpft. Neu dabei: The White Lotus-Star Leo Woodall als betörender Park-Ranger und Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave, Doctor Strange) als miesgelaunter Mathelehrer Mr. Walliker. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, in welche Richtung dieses Line-up führt.

Und trotzdem: Egal, wie simpel die Handlung dieser RomCom gestrickt ist, so lässt sie uns doch ungewohnt nachdenklich zurück. Der Versuch eines Neuanfangs nach einem so schwerwiegenden Verlust wird hier nicht geschönt. Trotzdem müssen wir nicht auf den alten Charme und Witz der Reihe verzichten. Das macht den Film in unseren Augen zum perfekten Abschluss für die Kultfigur. Dieses Fan-Review auf Letterboxd fasst das Emotionschaos perfekt zusammen und konnte damit über 5.000 Likes ernten:

Verdammt sei die Bridget Jones-Reihe, dass sie Mark Darcy sterben ließ und dann einen Film gedreht hat, der tatsächlich eine ergreifende und authentische Auseinandersetzung mit Trauer ist und dennoch irgendwie voll des klassischen, zum Schreien komischen BJ-Humors bleibt sowie voller stiller, alltäglicher Momente und kleiner Augenblicke der Freude und des Staunens über die Welt ...



Mit Bridget Jones erwachsen werden und Abschied nehmen – jetzt auf Netflix

Zugegeben: Einige Aspekte der ersten Filme Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück und Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns sind vielleicht nicht gut gealtert. Was man der Reihe aber nicht vorwerfen kann, ist, dass sie sich mit der Zeit nicht anpassen würde: Das mutmaßliche Bridget Jones-Finale findet erwachsene und ernste Töne und macht seine Protagonist:innen noch einmal erstaunlich verletzlich.

Wer den Film bisher verpasst hat, kann ihn auf Netflix im Streaming-Abo nachholen, wo er letztes Jahr zuverlässig die Charts erklomm. Den Rest der Reihe findet ihr im Abo bei Amazon Prime Video.