Das Warten hat ein Ende: Die beste Star Trek-Serie unserer Zeit kommt endlich ins Free-TV

Die aktuell lohnenswerteste Serie aus dem Star Trek-Kosmos hat sich für eine deutsche Free-TV-Premiere angekündigt. Auf den Schirm kommt das Sci-Fi-Highlight im Februar.

Drei Staffeln von Star Trek: Strange New Worlds sind bereits bei Paramount+ (und zum Teil auch im Pay-TV) über die Bühne gegangen. Nun kommt das aktuell beste Trek-Format endlich auch ins deutsche Free-TV. Los gehen die Abenteuer der USS Enterprise unter dem Kommando von Captain Pike (Anson Mount) frei verfügbar schon in wenigen Wochen.

Star Trek: Strange New Worlds läuft im Februar 2026 im deutschen Free-TV an

Wie DWDL meldet, beginnen die Missionen aus Staffel 1 von Strange New Worlds am Montag, den 23. Februar 2026 auf Tele 5. Ein Sender, mit dem hiesige Trekkies bestens vertraut sein dürften. Um 20:15 Uhr löst das Format dann ihre eigene Mutterserie Star Trek: Strange New Worlds ab. Gezeigt werden wöchentlich und in Doppelfolgen die ersten beiden Seasons. Für Staffel 3 muss man sich nach wie vor an die Streaming-Heimat von Paramount+ wenden.

Ein Grund, aus dem Star Trek: Strange New Worlds so gut bei alteingesessenen Trekkies ankommt, dürfte daran liegen, dass es von allen New Trek-Formaten am ehesten an die klassischen Serien erinnert. Das bedeutet: Ein Schiff, eine Crew und pro Episode ein in sich abgeschlossenes Weltraumabenteuer. Also meistens zumindest. Das würdigt auch die Moviepilot-Community mit einer guten Bewertung von 7,3 von 10.

Zusammengesetzt ist Captain Pikes Enterprise-Crew aus Wissenschaftsoffizier Spock (Ethan Peck), Sicherheitschefin La'An Noonien-Singh (Christina Chong), Commander Una Chin-Riley (Rebecca Romijn), Chefingenieur Hemmer (Bruce Horak) Dr. M'Benga (Babs Olusanmokun), Krankenschwester Christine Chapel (Jess Bush), Steuerfrau Erica Ortegas (Melissa Navia) und Kadettin Nyota Uhura (Celia Rose Gooding) zählen.

Geplant sind insgesamt fünf Staffeln von Star Trek: Strange New Worlds, doch auch danach muss noch nicht unbedingt Schluss sein. Eine weitere Spin-off- beziehungsweise Fortsetzungsserie ist mit einem Projekt namens Star Trek: Year One angedacht, das in den zeitlichen Bereich der Originalserie Raumschiff Enterprise eindringen würde.

