Das Warten hat ein Ende: In 2 Tagen startet bei Amazon Prime ein riesiges Krimi-Universum mit zwei Schauspiel-Göttinnen – es gibt schon 29 Teile

Fans müssen nicht mehr lange warten, dann erscheint die Kay Scarpetta-Serie mit zwei berühmten Hollywood-Schauspielerinnen auf Amazon. Die Vorlage der Krimi-Reihe umfasst 26 Romane.

Es ist so weit: Am 11. März 2026 startet die Serie Scarpetta auf Amazon Prime und verfilmt die berühmte Bestseller-Reihe von Patricia Cornwell. Die acht Folgen der 1. Staffel versprechen beste Unterhaltung für Krimi-Fans und zeigen zwei große Hollywood-Stars in den Hauptrollen.

Großes Krimi-Universum: Scarpetta startet bei Amazon Prime mit Nicole Kidman und Jamie Lee Curtis

Schon vor zwei Jahren schnappte sich Amazon die Rechte für die 20 Bestseller-Romane und heuerte mit Nicole Kidman und Jamie Lee Curtis zwei echte Hollywood-Stars an, um die Hauptrollen zu verkörpern. In einem ersten Trailer zu Scarpetta erleben wir Kidman als brillante Forensikerin, die an einem grausamen Mordfall ermittelt, während sie privat mit der Beziehung zu ihrer Schwester (Curtis) ringt.

Der erste Fall von Scarpetta verspricht düsteren Gruselfaktor: Es geht um einen Fall, der auf ein groteskes Ritual hindeutet und damit das Andenken der legendären 1. Staffel True Detective retten könnte. Der Trailer deutet an, dass nicht nur Scarpettas Familienbeziehungen, sondern auch die Ermittlung selbst von vielen persönlichen Geheimnissen belastet werden.

Scarpetta – S01 Trailer (English) HD

Scarpetta bei Amazon Prime: Worum geht es im neuen Krimi-Franchise?

Die 1. Staffel der Krimi-Serie bedient sich offenbar an verschiedenen Inhalten der insgesamt 29 Romanvorlagen. Damit gibt es keine Buch-für-Buch-Verfilmung – die Storyline könnte sich von der Originalvorlage lösen und einen eigenen Weg verfolgen.

Die Bücher drehen sich um Kay Scarpetta, die von der realen Forensikerin Marcella Farinelli Fierro inspiriert wurde. Die Buchreihe ist vor allem dafür bekannt, neue forensische Verfahren originalgetreu aufzugreifen und in verschiedenen Fällen anzuwenden. Während Scarpetta am Anfang der Reihe noch als Gerichtsmedizinerin in Virginia arbeitet, wird sie im Laufe der Bücher zu einer privaten forensischen Beraterin und löst mit ihrer perfektionistischen Art einen Fall nach dem anderen.

Trotz ihrer blutigen Arbeit zeichnet sie sich dabei durch einen guten Sinn für Stil und Mode aus – ihre italienische Abstammung macht sie außerdem zu einer begnadeten Köchin. Während der Romane durchlebt sie einige romantische Beziehungen und zieht in verschiedene amerikanische Städte. Somit liefern die Bücher jede Menge Stoff für privates und berufliches Drama.

Kidman und Curtis als neues Krimi-Duo auf Amazon Prime

Nicole Kidman sahen wir zuletzt im sexuell aufgeladenen Film-Highlight Babygirl und als eiskalte, geheimnisvolle Puppenspielerin in Nine Perfect Strangers, die zugleich eine der besten und enttäuschendsten Serien des Jahres war. Jamie Lee Curtis hingegen hat in Vergangenheit eher ungewöhnliche Rollen übernommen, die sie von ganz neuen Seiten gezeigt haben: etwa eine gealterte Show-Tänzerin im Netflix-Geheimtipp The Last Showgirl oder als Wissenschaftlerin im Sci-Fi-Blockbuster Borderlands.

Neben den Hauptrollen fungieren die Schauspielerinnen auch als Produzentinnen der Serie. Mit dabei sind außerdem Bobby Cannavale und sein Sohn sowie Ariana DeBose und Simon Baker. Am 11. März 2026 erscheint die 1. Staffel von Scarpetta, die acht Folgen umfasst, auf Amazon Prime Video im Abo. Informationen über eine Fortsetzung stehen noch aus – genug Material fände sich in den 29 Romanen allemal.