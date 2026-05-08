Das Wichtigste will Christopher Nolan vor dem Start von Die Odyssee partout nicht verraten

Noch knapp zwei Monate beträgt die Wartezeit auf Christopher Nolans Abenteuer-Epos Die Odyssee. Um den elementarsten Aspekt seines Films macht der Regisseur aber weiterhin ein großes Geheimnis.

Wir kennen den Titel, das geradezu absurd hochkarätige Star-Aufgebot und wissen sogar um die zu erwartende Bildgewalt, doch ein wichtiges Kernelement von Christopher Nolans kommenden Film Die Odyssee beschäftigt uns alle nach wie vor: Wie werden die für die Geschichte so unverzichtbaren Gottheiten in dem Abenteuer-Blockbuster dargestellt? Bekommen wir es auf der Leinwand wirklich mit göttlichen Wesen wie in Homers Vorlage zu tun oder mit einem eher realistischeren Ansatz à la Troja?

Auf die Frage werden wir wohl erst zum Kinostart des rund 250 Millionen Dollar teuren Mammutwerks eine Antwort erhalten, denn Nolan selbst hält sich bezüglich dieses Themas weiterhin bedeckt.

Sehen wir übernatürliche Gottheiten in Die Odyssee? Christopher Nolan hat darauf nur eine "Nicht-Antwort" parat

In der kürzlich ausgestrahlten Ausgabe von The Late Show with Stephen Colbert hakte der Host neugierig bei Nolan nach und fragte: "Kommen [im Film] Götter vor? Gibt es darin übernatürliche Elemente?" Doch Nolan ließ sich keine eindeutige Antwort entlocken:

Ich möchte eigentlich nichts verraten. [...] Dies ist eine Welt, in der die Menschen überall und in allem Götter sahen. Der Donner, die Gezeiten, der wehende Wind... All das sind Zeichen der Göttlichkeit, von der sie umgeben sind. Was wir also versuchen, ist, das Publikum in diese Welt und in diese Denkweise zu versetzen – was hoffentlich eine gute Nicht-Antwort auf deine Frage ist.

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Eine ähnliche Aussage traf Nolan bereits gegenüber Empire , in der er es als Herausforderung bezeichnete, "mythologische Elemente auf eine Art und Weise anzugehen, die der realen Welt entspricht". Dass alles heute wissenschaftlich Erklärbare einst als übernatürlich galt, habe bei seinem Nachdenken über die Götter zum "großen kreativen Durchbruch" geführt.

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Fakt ist: Mit Athene und Kalypso werden in Nolans Film mindestens zwei Götterfiguren auftauchen. Die von Zendaya bzw. Charlize Theron gespielten Rollen könnten darin aber möglicherweise "geerdeter" angelegt sein und nicht zwangsläufig als höhere Wesen. Sollte es so kommen, stellt sich natürlich zugleich die Frage, wie der Meisterregisseur die Erscheinungen des Zyklopen sowie des größten Monsters wissenschaftlich erklärt.

In jedem Fall ist es dem zweifachen Oscarpreisträger mit seiner "gottlosen" Antwort gelungen, die Spannung auf Die Odyssee noch weiter anzuheizen.

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Wann startet Christopher Nolans Die Odyssee im Kino?

Am 16. Juli 2026 ist es so weit und Die Odyssee wird endlich auf der großen Leinwand zu erleben sein (auch im IMAX-70mm-Format). Zu den Stars, die Nolan dafür vor die Kamera holte, gehören unter anderem noch Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson und Jon Bernthal.