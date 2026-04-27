Das wird der größte Kriegsfilm der nächsten Jahre: Action-Meister verfilmt legendäres Spiele-Universum

Ein riesiges Spiele-Universum kommt auf die Leinwand: Die Battlefield-Reihe soll zum Kriegsfilm-Epos werden. Regie führt ein Action-Experte – Seite an Seite mit einem Oscar-Gewinner.

Die Geschichte der Menschheit ist ein einziges Schlachtfeld. Diesen Eindruck könnte man jedenfalls mit Blick auf die extrem erfolgreiche Battlefield-Spielereihe gewinnen, in der Spielende unterschiedlichste historische Konflikte bestreiten. Jetzt soll das Franchise als Battlefield-Film ins Kino kommen. Und zwar dank Christopher McQuarrie (Mission: Impossible 8) und Michael B. Jordan (Blood & Sinners).

Kommender Kriegsfilm mit Action-Experte bringt jetzt schon Hollywood zum Kämpfen

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird McQuarrie Regie führen, das Drehbuch schreiben und produzieren, während Jordan zumindest in die Produktion involviert ist – aber gegebenenfalls auch eine Rolle vor der Kamera übernehmen wird.

Zu sonstigen Details – etwa der Story oder der Besetzung – ist bisher nichts bekannt. Schon jetzt sorgt die Adaption allerdings für eine Schlacht, und das in der Mitte von Hollywood: Diverse Studios bringen sich laut Bericht bereits für die Umsetzung in Stellung, um in Kürze einen sogenannten Bieterkrieg um die Filmrechte zu beginnen.

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Wie der Hollywood Reporter vermutet, wird allein die Lizenz für die Spielereihe eine große Menge Geld kosten – von einer womöglich hochkarätigen Besetzung und visuell anspruchsvollen Action-Umsetzung ganz zu schweigen. Allem Anschein nach dürfte es der größte und teuerste Kriegsfilm der nächsten Jahre werden.

Die Battlefield-Spielereihe begann 2002 mit Battlefield 1942 und umfasst mittlerweile insgesamt 18 Teile. Teil 6, der im letzten Jahr erschien, brach laut Variety einen gigantischen Rekord und gilt als erfolgreichster Shooter 2025.

Wann kommt der Battlefield-Film ins Kino?

Einen Starttermin für den Battlefield-Film gibt es bisher noch nicht. Wir rechnen nicht vor 2028 mit einer Veröffentlichung.

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