"Das wird eine Katastrophe": So reagierte The Rookie-Star Nathan Fillion auf die Absetzung dieser Kult-Science-Fiction-Serie

Kaum eine Serienabsetzung beschäftigt Sci-Fi-Fans heute noch so sehr wie diese. The Rookie-Star Nathan Fillion traf die Nachricht damals besonders hart, der daraufhin vom Schlimmsten ausging.

2002 ist die Sci-Fi-Serie Firefly - Aufbruch der Serenity bei dem US-Sender FOX erschienen und konnte dort Millionen von Genre-Fans für sich begeistern. Noch heute hält die Serie von Buffy-Schöpfer Joss Whedon eine treue Fangemeinde, die sich auch 23 Jahre später weiterhin gut und gerne über die Absetzung von Firefly nach nur einer Staffel echauffieren.

Besonders hart traf die Entscheidung Hauptdarsteller Nathan Fillion (The Rookie) und seine Co-Stars, die noch mitten in der Produktion steckten, als sie die Schreckensnachricht erhielten.

Sci-Fi-Enttäuschung: The Rookie-Star Nathan Fillion bangte nach Absetzung um Firefly-Dreh

Wie sich Nathan Fillion 2016 in einem Interview mit dem Hollywood Reporter erinnerte, erhielt der Cast und die Crew des Sci-Fi-Klassikers die Nachricht der Absetzung zu einem ungünstigen Zeitpunkt:

Wir hatten noch drei Drehtage vor uns, nachdem es abgesetzt wurde, und ich erinnere mich, dass ich dachte, 'Das wird eine Katastrophe'.

Zur großen Überraschung aller Beteiligten war jedoch das genaue Gegenteil der Fall:

Es ist am Ende großartig geworden. Alle haben so viel daran gesetzt, jeden letzten Tropfen Freude aus dieser wundervollen Erfahrung herauszupressen, den wir finden konnten. Ich war wirklich beeindruckt davon, wie die Leute sich zusammenreißen konnten.

Für Nathan Fillion war Sci-Fi-Klassiker Firefly ein Traumjob

Bis heute schwärmen die Stars der Serie von den großartigen Erfahrungen, die sie am Firefly-Set gemacht haben. Später arbeiteten viele von ihnen tatsächlich bei anderen Projekten wieder zusammen. So standen unter anderem Alan Tudyk, Jewel Staite, Gina Torres, Sean Maher, Summer Glau und Adam Baldwin noch einmal gemeinsam mit Nathan Fillion für die Hit-Serien The Rookie oder Castle vor der Kamera.

Der Firefly-Dreh sei jedoch etwas Einzigartiges gewesen, wie Fillion erklärte:

Wir hatten alle, was ich einen Traumjob nennen würde. Es war die perfekte Position. Alles war toll. Selbst den Herausforderungen, denen wir uns stellen mussten, haben wir uns gemeinsam gestellt.

Wenn ihr nun noch einmal selbst in die legendäre Serie reinschauen wollt, könnt ihr das aktuell bei Disney+. Dort stehen alle 14 Folgen von Firefly im Streaming-Abo zur Verfügung.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer Schwesternseite Allociné erschienen.