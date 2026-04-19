Das wissen die wenigsten Star Trek-Fans: William Shatner ist in jedem Horrorfilm der Halloween-Reihe zu sehen

William Shatner ist für die meisten untrennbar mit seiner Star Trek-Rolle als Captain Kirk verbunden. Aber wusstet ihr, dass er auch in der legendären Horror-Reihe Halloween dabei ist?

"Beam mich hoch, Scotty!" – Bei diesem (falschen) Zitat denkt jeder direkt an William Shatner, der als Captain vom Raumschiff Enterprise unzählige Male den Kommunikator gezückt hat. Aber was, wenn wir euch sagen, dass ihr allen Grund hättet, auch beim ikonischen Killer aus dem Slasher-Horrorfilm Halloween an Shatner zu denken?

William Shatner war in fast jedem Halloween-Film dabei ... mehr oder weniger

William Shatner wird vielleicht nicht im Cast der ikonischen Halloween-Reihe gelistet, sein sein Gesicht spielt aber eine absolute Schlüsselrolle in den Horrorfilmen. Denn bei der unheimlichen Maske, die der Killer Michael Myers (im Original Nick Castle) bei seinen schaurigen Taten trägt, handelt es sich um nichts anderes als ein weißbemaltes Captain Kirk-Kostüm.

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Die Kirk-Verkleidung erwarben die Kreativen des Halloween-Streifens spontan in einem billigen Kostümshop, um das schmale Produktionsbudget von geschätzt 300.000 US-Dollar nicht zu belasten. Um den Look anzupassen, taten sie nichts weiter, als die Maske weiß anzumalen, die Augen zu vergrößern und die Augenbrauen zu entfernen. Fertig war der ikonische Horror-Look, der auch für mehrere Fortsetzungen zurückkehrte.

William Shatner weiß über die Maske Bescheid – und trug sie bereits selbst

Laut ScreenRant wünschte Shatner, einen Anteil am finanziellen Ertrag an der Halloween-Filmen zu erhalten zu haben, nachdem die Maske ohne seine Zustimmung zum Einsatz kam. Die Macher:innen hätten die Maske "irgendwo in einem Spielzeugladen" gefunden. Dafür hat er mittlerweile eine eigene charmante Geschichte, die er mit dem Halloween-Andenken verbindet:

Als meine Kinder noch kleiner waren und für Süßes oder Saures loszogen, bin ich mit ihnen gegangen und trug die Maske. Wenn [die Leute] ihnen keine Süßigkeiten gaben, nahm ich die Maske ab und warf ihnen einen Kuss zu.

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Obwohl der Halloween-Produzent Malak Akkad bereits Witze über ein mögliches Shatner-Cameo im Franchise machte, ging der Anteil des Star Trek-Schauspielers an den Horror-Filmen bisher nicht über seine familiären Halloween-Nächte hinaus.

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Die Halloween-Maske ist bis heute legendär

In John Carpenters Horror-Meisterwerk absolvierte die gruselige blasse Maske 1978 ihren ersten großen Auftritt und schrieb Horror-Geschichte. Der Film, der Jamie Lee Curtis zur Scream Queen machte, schaffte es auf die ultimative 10/10-Liste unserer YouTube-Redaktion und sorgte für 13 Fortsetzungen. Über das große Halloween-Finale der letzten Filmreihe streiten Fans allerdings bis heute.

Die originale Maske blieb bis heute ikonisch, tauchte jedoch im Originalzustand nur in den ersten beiden Filmen auf. Die letzten Teile der Reihe nutzten eine kaputte und abgenutzte Version des Originals, die auch visuell unterstreicht, wie lange das Andenken des Shatner-Gummiüberzugs bereits Bestand hat.

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