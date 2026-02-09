Das wissen die wenigsten Star Trek-Fans: Wofür steht der Zahlencode NCC-1701 auf der USS Enterprise?

Sie zählt zu den ikonischsten Raumschiffen aller Zeiten: Die Enterprise-A der allerersten Star Trek-Serie. Wir verraten euch, was es mit der Aufschrift NCC-1701 auf sich hat.

Vor 60 Jahren flog die USS Enterprise NCC-1701 zum ersten Mal über die Fernsehbildschirme. Obwohl sich damals noch niemand für Star Trek interessierte, ist das Franchise, das mit Raumschiff Enterprise begann, mittlerweile ein echte Sci-Fi-Meilenstein. Sechs Jahrzehnte später kennt jeder das ikonische Raumschiff – aber kaum jemand weiß, wofür der Buchstabencode auf der riesigen schwebenden Untertasse steht.

Der Star Trek-Code NCC-1701 hatte lange keine Bedeutung

Tatsächlich bekamen Fans erst 1975, also fast 10 Jahre nach der Erstausstrahlung, eine Erklärung für den Buchstabencode NCC. In einem zusätzlich veröffentlichten Buch namens Star Trek: Blueprints erklärt der Illustrator Franz Joseph Schnaubelt, dass NCC für “Naval Construction Contract”, also “Schiffbauvertrag” steht. Das macht uns allerdings auch nicht viel schlauer.

Um die tatsächliche Entstehung der drei Buchstaben zu finden, müssen wir tiefer graben: Und zwar bis zum Designer und Modellbauer Matt Jefferies, der als originaler Produktionsdesigner für die Serie tätig war. Nach ihm sind übrigens auch die ikonischen “Jefferies Tubes” benannt, durch die die Ingenieure der Sternenflotte so gern kriechen.

So kam der Star Trek-Produktionsdesigner auf den Zahlencode

Jefferies sprach 2001 in einem Interview mit StarTrek.com über seinen Prozess beim Design der ersten Enterprise: Laut ihm stünde das “N” für einen Ländercode, der in den Vereinigten Staaten für Luftfahrzeuge genutzt wurde und das “C” für kommerzielle Flüge. Das zweite “C” fügte er dann aus ästhetischen Gründen hinzu, nach Vorbild des sowjetischen CCCP Codes (Kyrillisch für Union der Sowjetisch Sozalistischen Republik). Damit steht die Kombination auch für die damals noch utopische Einheit aus USA und UDSSR.

Nicht nur die Enterprise trägt den NCC Code. Das Raumschiff in Star Trek: Raumschiff Voyager fliegt unter der NCC-74656. Die 1701 bleibt jedoch Enterprise-Business: Auf die Enterprise NCC-1701-A von Captain Kirk (William Shatner) folgten zwei weitere Modelle, bis Captain Picard (Patrick Stewart) in Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert die Enterprise NCC-1701-D übernahm.

Einige besondere Star Trek-Schiffe fliegen unter anderen Codes

Neben den Standard-Raumschiffen der Sternenflotte gibt es auch noch andere Modelle, wie unter anderem der Blog digitec aufzeigt. So startete Captain Archer (Scott Bakula) in Star Trek: Enterprise viele Jahre vor der NCC-1701 mit der Enterprise NX-01 in die erste Weltraum-Mission mit Warp-Antrieb. Auch in Star Trek: Deep Space Nine startet die Crew mit der USS Defiant unter dem Code NX-74205 ins All.

Obwohl Star Trek keine offizielle Erklärung für den NX-Vorsatz liefert, so lässt sich doch vermuten, dass es sich dabei um die Bezeichnung für Prototypen handelt: Denn sowohl die allererste Enterprise als auch die Defiant als Proto-Schlachtschiff werden als solche bezeichnet. Auch in Star Trek: Prodigy startet die USS Protostar mit der Kennung NX-76884 als erstes Raumschiff mit einem Protostar als Antrieb.

Die Beispiele zeigen, wie das Star Trek-Franchise seine Lore über Jahre hinweg liebevoll weiter ausgebaut hat: Was einst als Geschmackssache eines Chef-Designers begann, ist mittlerweile ein System mit innerer Logik, dem sich neue Serien anschließen. Bei dem NCC handelt es sich jedenfalls nicht, wie einige Fans scherzhaft behaupten, um “Nothing Currently Canon” (Deutsch: “Nichts, was gerade offiziell ist”).