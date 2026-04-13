Das wissen nur eingefleischte Scrubs-Fans: Wie heißt eigentlich der Hausmeister?

Die Serie Scrubs begeisterte durch exzentrische Figuren, schrägen Humor und ein lange ungelöstes Mysterium: der Name des Horror-Hausmeisters.

Die erfolgreiche Sitcom Scrubs - Die Anfänger lief neun Staffeln zwischen 2001 und 2010. Gerade erst sind die beliebten Charaktere für ein Scrubs-Reboot zurückgekehrt. Grund genug, einen Blick auf eine der wichtigsten Fragen der Serie zu werfen – und wie sie überhaupt heißt.

Scrubs-Fans mussten endlos auf die Enthüllung warten: So heißt der Hausmeister

Acht Staffeln lang hütete Scrubs das Mysterium: den wahren Namen des von Neil Flynn gespielten Hausmeisters, der sich einmal vor einer Schulklasse als Dr. Jan Itor (janitor = Hausmeister) vorstellte und sich im ersten Staffelfinale vom Revival endlich blicken ließ. Keine Sorge, Fans haben irgendwann eine Antwort erhalten. Doch der Weg dorthin war lang. Ganze acht Staffeln, um genau zu sein.

Zur Erinnerung: In Scrubs erleben wir den Werdegang des Assistenzarztes John Dorian alias J.D. (Zach Braff). An seiner Seite sein Schwarm Dr. Elliott Reid (Sarah Chalke), der angehende Chirurg Christopher Turk (Donald Faison), die Krankenschwester Carla Espinosa (Judy Reyes) und viele mehr. Darunter auch ein Hausmeister, der ihm den Arbeitsalltag im Sacred Heart Hospital zur Hölle macht.

Nachdem der Hausmeister Staffel 1, Folge 1 (Mein erster Tag) einen Penny in der Tür fand, die er daraufhin reparieren muss, vermutet er Nachwuchsmediziner J.D. hinter dem klemmenden Geldstück. Seitdem hat er es auf ihn abgesehen.

Ursprünglich war der Hausmeister als imaginäre Figur angedacht, die nur im Kopf von J.D. existiert. Doch Scrubs wurde immer beliebter und der Hausmeister von einem Hirngespinst zur realen Figur. Seinen Namen erfuhren wir aber erst in der letzten Episode der 8. Staffel (Mein Finale), die das vorläufige Serienfinale war, ehe es die (nicht mehr zählende) 9. Season und das neue Revival gab.

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So löste Serienschöpfer Bill Lawrence das Mysterium endlich auf

Zur Empörung des Hausmeisters interessiert sich J.D. (im Gegensatz zu uns) nicht für seinen Namen. Erst in Mein Finale fragt der voll ausgebildete Arzt den Hausmeister endlich und er antwortet: Sein Name sei Glen Matthews. Sekunden später aber wird er von einer vorübergehenden Nebenfigur lässig mit Johnny angesprochen.

Dies warf berechtigte Fragen beim Publikum auf. Tatsächlich verriet Serienschöpfer Bill Lawrence (Ted Lasso) 2011 allerdings, dass Glen wirklich echte Name des Hausmeisters sei. Schade eigentlich. Hinsichtlich der neuen Staffel wäre es ein großer Spaß gewesen, J.D. wieder rätseln zu sehen.

Sowohl die Scrubs-Originalserie, als auch die neue Revival-Staffel streamen bei Disney+, wo derzeit wöchentlich eine neue Folge der neuen Season online geht.