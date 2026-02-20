Das wissen nur richtige Star Trek-Fans: Die Fenster der USS Enterprise sind nicht aus Glas

Habt ihr euch schon mal gefragt, was für Fenster die Star Trek-Raumschiffe haben? Sie sind nicht aus Glas, wie Scotty uns schon vor 40 Jahren erklärte.

Science-Fiction ist eine tolle Sache. Man kann sich nicht nur nach Gusto allerlei Aliens ausdenken, die für verschiedene Aspekte menschlicher Eigenschaften herhalten müssen, um uns den Spiegel vorzuhalten. Man kann auch ganz neue Materialien erfinden. Das ist auch notwendig, wenn man unbeschadet mit Warp-9 durch den Subraum brettern möchte, um ferne Welten zu erreichen.

So sind Raumschiffe wie die USS Enterprise nicht etwa aus irgendeinem Metall, sondern aus dem ungeheuer leichten und harten, fiktiven Tritanium. Und auch die Fenster sind natürlich nicht aus gewöhnlichem Glas.

Star Trek-Raumschiffe verfügen über Fenster aus transparentem Aluminium

Durchsichtig und überaus beständig ist transparentes Aluminium, mit dem Sternenflotten-Raumschiffe in der Zukunft ausgestattet sind. Erwähnt wurde das futuristische Material erstmals im Kinofilm Star Trek IV – Zurück in die Gegenwart von 1986, als es die Crew von Captain Kirk (William Shatner) in unsere Gegenwart verschlug, um ein paar Buckelwale zu entführen – it's a long story. Für das gigantische On-Bord-Aquarium brauchte Enterprise-Ingenieur Scotty (James Doohan) besagtes Aluminium der durchsichtigen Art, stand aber vor einem Problem: Es war noch nicht erfunden.

Die einfache Lösung: Scotty gibt einem beliebigen Hersteller die Formel für transparentes Alu und lässt ihn das Aquarium herstellen. Mit der obersten temporalen Direktive hat man es damals offenbar noch nicht so eng genommen. Hätte Captain Janeway (Kate Mulgrew) das Raum-Zeit-Kontinuum dermaßen übers Knie gelegt, hätte sich vermutlich gleich ein Zeitschiff aus dem 29. Jahrhundert mit einer amtlichen Schelte gemeldet.

Scottys Rechtfertigung: "Wer sagt, dass er es nicht erfunden hat?" Unter Umständen das ein oder andere Geschichtsbuch aus ihrer Zeit, Herr Ingenieur.

Heute gibt es transparentes Aluminium wirklich

Wie so oft stellte sich auch im Fall der stabileren Glas-Alternative heraus, dass Star Trek regelrecht prophetisch war. Ein ganz ähnliches Material wie das transparente Alu, das für Raumschifffenster geeignet ist, wurde mittlerweile erfunden. Screen Rant berichtete vor zehn Jahren, zum 50. Jubiläum von Star Trek, darüber. Es heißt Aluminiumoxynitrid und ist ein transparenter Keramikwerkstoff mit dem Handelsnamen ALON. Das Patent dafür wurde sogar schon 1986, also im selben Jahr, in dem Star Trek IV herauskam, eingereicht.

Falls ihr also einen Weltraumausflug oder einen Wal-Heist plant, wisst ihr, was ihr euch auf die Einkaufsliste schreiben müsst.