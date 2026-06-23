Dave Bautista ist Feminist: "Jeder verdammte Mann muss lauter sein, wenn es um Frauenrechte geht"

Wir kennen Dave Bautista als Ex-Wrestler, der in Hollywood vorrangig mit knallharten Actionrollen Karriere machte. Was viele aber nicht wissen: Der muskulöse Hüne ist überzeugter Feminist.

Als Dave Bautista in den 2010er-Jahren seine Schauspielkarriere startete, hätten wohl die wenigsten damit gerechnet, wie sehr der ehemalige Wrestling-Profi in Zukunft vor der Kamera überraschen würde. Der aufgrund seiner imposanten Statur häufig in Action-Streifen als Mann fürs Grobe besetzte Bautista bewies u. a. in der Guardians of the Galaxy-Reihe sein komödiantisches Talent oder erstaunte in Filmen wie Knock at the Cabin mit nuanciertem Schauspiel.



Doch ebenso abseits der Kamera unterläuft der Dune-Star gerne die klischeehaften Erwartungen, die seine markante Physiognomie und seine Wrestling-Vergangenheit zwangsläufig mit sich bringen. So bekannte er sich vor ein paar Jahren mit markigen Worten zum Feminismus und richtete gleichzeitig einen Appell an seine männlichen Kollegen.

Feminist Dave Bautista setzt sich für Frauenrechte ein

Nachdem im Juni 2022 die Grundsatzentscheidung Roe v. Wade, nach der eine Frau in den USA das verfassungsmäßige Recht auf Abtreibung besitzt, vom Obersten Gerichtshof aufgehoben wurde, äußerte sich auch Bautista zu dem aufsehenerregenden Urteil.

Auf der Straße darauf angesprochen, machte der Schauspieler seinen Standpunkt dazu unmissverständlich klar (via Independent ):

Jeder verdammte Mann muss lauter sein, wenn es um Frauenrechte geht!

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Damit nahm er auch Bezug auf die beiden Ex-Wrestler und Jetzt-Schauspieler Dwayne Johnson (Black Adam) und John Cena (Peacemaker), die sich im Gegensatz zu ihm in der Debatte um Frauenrechte öffentlich zurückhalten:

Ich glaube nicht, dass das irgendetwas mit Männern zu tun hat, die so aussehen wie ich. Ich kann zwar nicht für sie sprechen, aber offensichtlich äußern sie sich nicht besonders lautstark zu Dingen, die sie in einem schlechten Licht erscheinen lassen könnten.



Bautista nutzt hingegen wiederholt seinen Prominenten-Status, um auf gesellschaftspolitische Missstände aufmerksam zu machen. Unter anderem ließ er sich beispielsweise in einem Shirt mit der Aufschrift Her Body, Her Choice (deutsch: Ihr Körper, ihre Entscheidung) ablichten und machte damit seine feministischen Überzeugungen deutlich.

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Dave Bautista ist nicht allein: Diese Hollywood-Stars setzen sich ein

Dass der weltweite Kampf um Frauenrechte trotz mancher Fortschritte immer wieder Rückschläge einstecken muss, erklärte Macarena Sáez, Leiterin der Women's Rights Division, im Jahr 2025 auf der Website der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch . Demnach sei das Ausmaß sexueller Gewalt in nationalen und internationalen Konflikten (u. a. in der Demokratischen Republik Kongo und Haiti) alarmierend. Sie erwähnt aber auch, dass in den USA unter der Trump-Regierung die Entwicklung des Frauenrechts in Bezug auf Sicherheit und Selbstbestimmung stark rückläufig sei.

Bautista positioniert sich mit seinen Aussagen klar und versucht so, seinen Teil zur Besserung dieser Situation beizutragen. Er ist zum Glück nicht der einzige männliche Hollywood-Star, der sich öffentlich als Feminist bekennt. Unter anderem sprechen sich auch Mark Ruffalo, Joseph Gordon-Levitt, Harry Styles und Ryan Gosling vehement für mehr Frauenrechte aus. Es müssten beim aktuellen Rückschritt der Gesetzeslage in den USA aber noch viel mehr sein.