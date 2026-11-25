David Fincher hat eine lange Geschichte mit Star Wars. Nun spricht er erstmals über einen spannenden Pitch, mit dem er sich 2012 an Kathleen Kennedy und Lucasfilm gewandt hat.

In den vergangenen Jahren stand David Fincher exklusiv bei Netflix unter Vertrag. In einer anderen Galaxis wäre er womöglich jedoch zu einem der Regisseure geworden, die Star Wars in eine neue Ära geführt hätten. In der jüngsten Ausgabe des Podcasts Happy Sad Confused erzählt Fincher ausführlich von seinem Pitch: Er wollte einen Film über R2-D2 und C-3PO drehen. Doch dann kam alles ganz anders.

David Fincher enthüllt die Idee seines Star Wars-Films

Fincher war bereits 1983 bei Die Rückkehr der Jedi-Ritter beteiligt. Konkret arbeitete er als Kamerassistent für die Effektschmiede ILM (Industrial Light & Magic). Auch beim ersten Ewoks-Film sowie dem zweiten Indiana Jones-Abenteuer taucht sein Name im Abspann auf. Fincher hatte also schon immer eine gewisse Lucasfilm-Nähe.

Im Podcast gesteht er scherzend: "Ich habe schon 1975 Storyboards aus den Mülleimern bei Lucasfilm geklaut." Seine Begeisterung für Star Wars hat nie nachgelassen. 2012 – noch vor dem Verkauf von Lucasfilm an Disney – wandte er sich mit einer Idee an Kathleen Kennedy, die sich um die zwei berühmtesten Droiden der Saga drehte.

Fincher schildert seinen Pitch wie folgt:

Was mich schon immer am meisten [an Star Wars] interessiert hat, war die Beziehung zwischen 3PO und R2. Die beiden waren im Grunde Sklaven, die Zeugen der Torheit der Menschen wurden. Ein entscheidendes Element der Geschichte war, dass sie von Jawas gefangen genommen und anschließend verkauft werden. Sie befinden sich stets am Rande des Geschehens und erleben die gesamte Skywalker-Saga mit. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass man sich von dieser Art moralischer Bewertung entfernt hatte.

Zwei Droiden als ewige Chronisten, die genau verstehen, was in der Galaxis passiert, und trotzdem als Außenseiter von einem Besitzer zum nächsten gereicht werden: Fincher war fasziniert von C-3PO und R2-D2 als stille Beobachter. Es klingt fast so, als hätte er mit seinem Pitch die From a Certain Point of View-Reihe vorweggenommen.

Die drei Bücher schauen sich die Originaltrilogie aus ungewohnten Perspektiven an. Was dachte sich der arme Gonk-Droide in Krieg der Sterne? Und wie hat sich das Wampa gefühlt, als ihm in Das Imperium schlägt zurück plötzlich ein gewisser Luke Skywalker das Revier streitig macht? Fincher verfolgte ein ähnliches Gedankenspiel.

David Fincher und Star Wars sollten nie funktionieren

Schlussendlich hat das Projekt nie konkrete Züge angenommen. Es existiert nicht einmal ein Drehbuch. Finchers Name tauchte in den darauffolgenden Jahren dennoch mehrmals in Verbindung mit Star Wars auf. So wurde er zwischenzeitlich als Regisseur für Das Erwachen der Macht und Der Aufstieg Skywalkers gehandelt.

Dass Fincher bis heute keinen Star Wars-Film gedreht hat, liegt vor allem daran, dass er sowohl bei Das Erwachen der Macht als auch bei Der Aufstieg Skywalkers vertraglich auf die finale Schnittfassung bestand. Lucasfilm war jedoch nicht gewillt, einem Regisseur die gesamte kreative Kontrolle über einen Star Wars-Film zu geben.