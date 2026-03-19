David Finchers Tarantino-Fortsetzung soll schneller zu Netflix kommen als gedacht: Angeblicher Start für The Adventures of Cliff Booth enthüllt

David Fincher hat ein Sequel zu Quentin Tarantinos Once Upon a Time... in Hollywood gedreht, das zu Netflix kommen soll. Angeblich steht jetzt der Start-Monat von The Adventures of Cliff Booth fest.

Für Film-Fans klingt es noch immer wie ein Aprilscherz: David Fincher (Fight Club) dreht ein Sequel zu einem Film von Quentin Tarantino. The Adventures of Cliff Booth soll bei Netflix erscheinen und Once Upon a Time ... in Hollywood fortsetzen. Aber wann kommt der Blockbuster mit Brad Pitt? Er wird im Sommer 2026 erscheinen, vermuteten viele bereits letztes Jahr. Jetzt steht angeblich der August dieses Jahres als Start-Monat fest.

Wann kommt die Tarantino-Fortsetzung zu Netflix?

Wie unter anderem ScreenRant und DiscussingFilm melden, spricht ein Bericht der Branchenseite Deadline von einem Netflix-Start im August 2026. Das Problem dabei ist allerdings, dass die betreffende Stelle mittlerweile wieder aus dem Artikel gestrichen worden zu sein scheint.

Schaut hier den englischen Trailer zu The Adventures of Cliff Booth:

The Adventures of Cliff Booth - Teaser Trailer (English) HD

Die Gründe dafür könnten zweierlei sein: Zum einen wäre es möglich, dass es sich tatsächlich um eine falsche Information handelt. Zum anderen sollte das Startdatum zum aktuellen Zeitpunkt womöglich noch nicht an die Öffentlichkeit gelangen.

In jedem Fall verdichten sich die Hinweise, dass The Adventures of Cliff Booth zu einem der größten Netflix-Sommer-Blockbuster des Jahres wird. Der Deadline-Bericht wirft außerdem die Frage auf, ob das Tarantino-Sequel nicht für einen breiten Kinostart geeignet wäre. Die Verantwortlichen des Streamingdienstes geben darauf allerdings keine finale Antwort.

The Adventures of Cliff Booth schließt mit einigem zeitlichen Abstand an Once Upon a Time ... in Hollywood an. Cliff Booth (Pitt) zu Zeiten des Tarantino-Films noch Stunt-Double von Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ist mittlerweile Problemlöser für die Hollywood-Studios. Was nach Aufstieg klingt, hat in der Realität mit jeder Menge finsteren Geheimnissen und handfester Arbeit zu tun.

Neben Pitt sind unter anderem Yahya Abdul-Mateen II (Candyman), Timothy Olyphant (Justified) und Elizabeth Debicki (Tenet) im Film zu sehen.