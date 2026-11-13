Nach DC-Schock: Wird einer der größten Blockbuster 2027 jetzt im Streaming verheizt?

Die jüngsten Entwicklungen rund um das DC-Aus von James Gunn und Peter Safran bringen die Zukunft des Franchise ins Wanken. Moviepilot hat aktuelle Details zu Gerüchten über den nächsten Superman-Film für euch.

Nach vier Jahren sind Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran nicht mehr die Chefs des DC-Universums in Film- und Serienform. Wie vor wenigen Tagen verkündet wurde, wird das Duo von der Skydance-Führungsspitze durch den langjährigen Marvel-Produzenten Jeremy Latcham als neue Leitung des DC Universe (DCU) abgelöst. Auch wenn es nicht offiziell kommuniziert wurde, sind Gunn und Safran sehr wahrscheinlich gefeuert worden.

Jetzt steuert das Superheldenuniversum auf eine unklare Zukunft zu, über die wenig Konkretes bekannt ist. Fest steht, dass im Sommer 2027 ein neuer Superman-Film von Gunn im Kino starten soll. Über diesen gibt es jetzt schon neue Gerüchte, die aus dem Sequel mal wieder ein heilloses Produktionschaos machen könnten.

Nächster DC-Blockbuster Man of Tomorrow könnte durch Nachdrehs verändert werden

Im kommenden Sequel zu Gunns Superman kehren David Corenswet als Superman und Nicholas Hoult als Lex Luthor zurück, um sich gegen den mächtigen Bösewicht Brainiac (Lars Eidinger) zu verbünden. Die Dreharbeiten zu Man of Tomorrow hat der Regisseur im August dieses Jahres abgeschlossen.

Durch den Führungswechsel im DCU ist es aber nun gut möglich, dass wir im Juli nächsten Jahres nicht mehr Gunns ursprüngliche Vision auf der großen Leinwand sehen werden. Ein Gerücht dazu hat der Filmkritiker Owen Gleiberman aufgeschnappt. In seinem neueren Variety-Artikel über die jüngsten DC-Ereignisse erwähnt er, dass das Studio jetzt nicht mehr zufrieden mit einzelnen Easter Eggs im Film sein soll, die Gunn wohl für die stärkere Verknüpfung einzelner DCU-Figuren eingebaut hat. Dem Gerücht zufolge sollen diese nun entfernt und durch Nachdrehs glattgebügelt werden.

Auch die nicht immer zuverlässige Seite Nexus Point News beruft sich auf anonyme Quellen, laut denen gefilmte Auftritte der Superheld:innen Blue Beetle (Xolo Maridueña) und Supergirl (Milly Alcock) aus Man of Tomorrow entfernt werden, da diese nicht mehr Teil des zukünftigen DC-Franchise sein sollen. Bei beiden Informationsquellen handelt es sich bislang um unbestätigte Gerüchte, die sich nicht zwingend bewahrheiten müssen.

Kommt Man of Tomorrow überhaupt noch ins Kino oder direkt ins Streaming?

In Foren wie Reddit sind DC-Fans in den letzten Tagen zusätzlich besorgt, dass der Kinostart von Man of Tomorrow grundsätzlich gestrichen werden könnte. Spekulationen zufolge könnte Skydance eine direkte Heimkinoveröffentlichung anpeilen, denn der Konzern aus Paramount und Warner Bros. Discovery will die Streaming-Dienste Paramount+ und HBO Max im kommenden Jahr zu einem großen Anbieter bündeln .

Ein neuer Blockbuster wie Man of Tomorrow wäre für den frischen Anbieter ein starkes Aushängeschild. Gunns Superman spielte 2025 weltweit über 618 Millionen Dollar ein, was ein sehr solides Box-Office-Ergebnis ist und zusammen mit den hohen Produktionskosten des Sequels eher für eine Kinoauswertung von Man of Tomorrow spricht.

Auch interessant: Clayface aus dem DCU war nochmal ein richtig guter Film



Die ganze Situation erinnert schon jetzt an das vorherige Ende des DC Extended Universe (DCEU), in dem 2023 Filme wie The Flash oder Aquaman: Lost Kingdom noch gestartet sind, als das Aus des Franchise schon besiegelt war. Außerdem wurde ein Blockbuster wie der komplett fertige Batgirl-Film per steuerlicher Abschreibung in den Giftschrank verbannt.

Aktuell soll Man of Tomorrow am 8. Juli 2027 in den deutschen Kinos starten. Wir halten euch über Entwicklungen rund um den DC-Blockbuster auf dem Laufenden.