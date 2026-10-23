"Jeder der Kommissare hat seine besondere Note eingebracht": Eine der beliebtesten Krimiserien wird heute 15 Jahre alt und läuft immer noch

Heute vor 15 Jahren lief zum ersten Mal Death in Paradise im TV. Die sonnige Krimiserie ist einfach nicht tot zu kriegen, wie Moviepilot zum Jubiläum erklärt.

Death in Paradise ist eine dieser verlässlichen britischen Krimiserien, die uns wie eine mörderische Kuscheldecke am Abend in den Schlaf wiegen. 2011 startete die Krimiserie in Großbritannien und ihre Fans können die Leiden des modernen Serienpublikums nur belächeln. Lange Wartezeiten? Pah! Wechselnde Episodenzahlen? Solche Fauxpas leisten sich vielleicht andere!

Death in Paradise, die genau am heutigen 25. Oktober 15 Jahre Jubiläum feiert, wird mit der Verlässlichkeit eines Schweizer Uhrwerks produziert. Jeden Winter gibt es eine neue Staffel, zu Weihnachten ein Special. Weder Pandemien noch sonstige Kleinigkeiten können den Terminplan der karibischen Morde aus dem Rhythmus bringen.

Am Anfang der Krimiserie stand ein echter Todesfall

Alles begann mit dem Tod eines Cricket-Trainers. Der Engländer Bob Woolmer war mit Pakistan gerade aus der Cricket-Weltmeisterschaft geflogen, als er im März 2007 tot in einem Hotelzimmer in Kingston, Jamaica aufgefunden wurde. Detectives der britischen Metropolitan Police wurden nach Jamaica geschickt, um die Sache zu untersuchen und ein gewisser Robert Thorogood kam durch die Geschichte auf eine Idee.

"Ich dachte, dass sich daraus eine Show machen ließe", erklärte der Schöpfer von Death in Paradise gegenüber der BBC . Thorogood bewarb sich mit seinem Pitch für den jährlichen Red Planet Prize, einer Ausschreibung einer TV-Produktionsgesellschaft. Der Pitch war simpel wie genial: "A Copper in the Caribbean". Das heißt, ein spezifisch englischer Polizist sollte in der Karibik ermitteln. Am 25. Oktober 2011 ging die Serie bei BBC One an den Start. Es war Thorogoods erste eigene Produktion und schon hatte er ausgesorgt.

In der ersten Folge wird ein britischer Detective-Inspector tot in einem Panic Room auf der fiktiven karibischen Insel Saint Marie aufgefunden. Also muss DI Richard Poole (Ben Miller), ein Gewächs des englischen Nebels, in die Sonne fliegen, um die Geschichte aufzuklären. Die Kontraste waren klar verteilt und das Erfolgsrezept sofort ersichtlich. Ammerial bringt den Reiz in den Kommentaren zur Serie bei Moviepilot auf den Punkt:

Liebenswerte und völlig harmlose Serie mit überwiegend interessanten Fällen. Keine Waffen, kein Geballer. Jeder der Kommissare hat seine besondere Note eingebracht.

Insgesamt kommt die Serie bei Moviepilot auf eine sehr gute Durchschnittswertung von 7,5 von 10 Punkten.

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Die Krimiserie hat 15 Staffeln, 2 Spin-offs und eine sichere Zukunft

Death in Paradise lockte mit einem postkolonialen Culture Clash vor schönen Landschaften, und war nach dem bekannten "Fish-out-of-Water"-Prinzip gestrickt. Ab der 1. Staffel wurde daraus ein Quotenerfolg. Die DIs, also die Hauptdarsteller, wechseln alle paar Jahre, während ihre örtlich bewanderten Detective Sergeants sozusagen den Übergang gewährleisten. Mittlerweile gibt es 15 Staffeln von Death in Paradise (natürlich alle mit acht Episoden!), außerdem die erwähnen Weihnachtsspecials, den Spin-off Beyond Paradise mit Ex-DiP-DI Kris Marshall sowie den australischen Ableger Return to Paradise.

Der aktuelle DI wird von Don Gilet gespielt, der der Serie erhalten bleibt. Die Zukunft von Death in Paradise ist mindestens bis 2028 und für zwei weitere Staffeln gesichert, wie die BBC im April meldete. Wer selber reinschauen will, kann acht Staffeln gratis in der ZDF Mediathek streamen, oder alle 15 Seasons beim kostenpflichtigen Anbieter Disney+. Dort streamt auch Beyond Paradise mit Kris Marshall. Wem das nicht genügt, dem bleibt wohl nur noch eine Reise zum karibischen Archipel Guadeloupe, wo die Krimis gedreht werden.