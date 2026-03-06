Den besten Bridgerton-Ersatz gibt es nicht bei Netflix: Die Serie ist unverschämt heiß und spannend bis zur letzten Sekunde

Ihr wollt Historiendrama? Mit Sexappeal, betörenden Bildern und Intrigen? Ihr hättet dazu aber gerne noch ein bisschen Fallhöhe? Dann vergesst Bridgerton und schaut bei Apple TV vorbei.

Die Paläste funkeln im Licht der Kronleuchter. Stuck, Goldverzierungen, prunkvolle Spiegel. Doch zwischen all dem Pomp und dem feinen Brokat der gehobenen Gesellschaft lauern Schatten. Spione, Doppelagenten und misstrauische Rivalen. Einer von ihnen ist dort nicht freiwillig. Sein Name? Antonin Carême.

Carême ist eine von Apple TVs hauseigenen Historienserien. Und sie bietet alles, was Bridgerton bereithält, nur unverschämter, verruchter – französischer eben – und vor allem mit mehr Fallhöhe. Hier liegt jede Menge Spannung in der Luft, erotische und reale, die unsere Protagonist:innen im Ernstfall das Leben kosten könnte.

Bridgerton-Ersatz: In Carême wird ein junger Koch unfreiwillig zum Spion in Napoleons Frankreich

Die Revolution ist vorbei, das Volk hat gesprochen. In den gehobenen Kreisen der verbliebenen Adeligen und Reichen herrschen Misstrauen und Machtkampf um die Gunst des großen Mannes persönlich: Napoleons. In dieses Netz aus Degengerassel und Intrigenspiel gerät der junge Antonin Carême (Benjamin Voisin) unfreiwillig hinein, als er dem Herrn Bonaparte mit seinen Kochkünsten aus der Klemme hilft.

Ihm wird daraufhin eine Position als Hofkoch angeboten – die Carême ablehnt. Er will gemeinsam mit seinem Ziehvater seine eigene Patisserie führen. Doch mit dieser Ablehnung macht er sich Feinde und sein Ziehvater wird von der Obrigkeit gefangengenommen. Der ehemalige Erzbischof Talleyrand (Jérémie Renier) bietet ihm seine Hilfe an. Aber natürlich nur im Gegenzug für ein paar Gefallen.

Mit einem Mal führt Carême die Küche Talleyrands, soll dessen Feinde für ihn ausspionieren und noch dazu die großen Feste der Reichen und Schönen mit seinen Speisen auf ein neues Niveau heben. Carême stürzt sich in die Gefahr – mit unvergleichlichem Ideenreichtum in der Küche, einer scharfen Zunge und seinem unwiderstehlichen Charme.

Carême ist bis zur letzten Sekunde spannend, auf allen Ebenen sexy und wunderschön anzusehen

Antonin Carême ist ein Draufgänger, wie er im Buche steht. Ein Genie in der Küche, ein Hitzkopf im Umgang mit Konflikten und ein Charmeur vor dem Herrn. All das sorgt dafür, dass die Serie zum ebenso heißen wie mitreißenden Historiendrama wird. Nur blümchenverzierten Kitsch werdet ihr hier vergeblich suchen.

Carême ist ästhetisch ein Traum. Seien es erotische Szenen, Glanz und Gloria der Paläste oder Gerichte, die euch das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen – alles sieht einfach umwerfend aus. Inszenierung, Set-, Kostüm- und Essensdesign tragen eine eindeutige, zum Sterben schöne Handschrift. Doch hinter Sex, Süßigkeiten und Sehnsüchten lauert die düstere Realität der Zeit.

Trotz allem Zierwerk ist Carême eine unbedeutende Schachfigur auf dem großen Brett der geopolitischen Machtkämpfe seiner Zeit. Und diese Kämpfe machen vor nichts Halt. Gewalt und Tod regieren Frankreich. So hängt von jedem Gericht, das Carême kocht, von jedem Wort, das er sagt, sein Leben ab. Und das ist bis zur letzten Sekunde spannend.

Wer nach Bridgerton bei Netflix Lust auf Süßkram und ein heißes Spiel mit dem Feuer hat, kann Carême bei Apple TV im Abo streamen.

