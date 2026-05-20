Den besten Cameo-Auftritt in Mortal Kombat 2 haben sogar die meisten Fans der Games verpasst

In Mortal Kombat 2 hat sich ein Cameo versteckt, der nur den treusten Videospiel-Fans aufgefallen ist. Hierbei handelt es sich nicht um einen der Teilnehmer.

In Live-Action Adaptionen muss man stets die Augen offenhalten, wenn man keinen Cameo verpassen will. Und selbst dann ist manchmal Hintergrundwissen nötig, um sie zu erkennen. Bei Mortal Kombat 2 wurde ein solcher Cameo eingebaut, der selbst an einigen Fans vorbeigegangen ist. Immerhin handelt es sich nicht um eine Figur, sondern um eine reale Person, die für das gesamte Franchise unersetzlich ist.

Mortal Kombat-Miterfinder Ed Boon hat es sich nicht nehmen lassen, für das Sequel vor die Kamera zu treten.

In Mortal Kombat 2 schenkt Schöpfer Ed Boon Johnny Cage einen Drink ein

Ed Boon ist wohl eine der wichtigsten Personen für Mortal Kombat. Immerhin hat der Videospielerfinder die Reihe nicht nur ins Leben gerufen, sondern auch einigen Charakteren seine Stimme geliehen. In den Games ist er es, der für Charaktere wie Reptile, Smoke, Jax und Johnny Cage spricht. Und auch der ikonischste Spruch “Get over here!” von Kämpfer Scorpion kommt aus seiner Kehle.

Für Mortal Kombat 2 konnte Boon gewonnen werden, um einen kurzen Cameo-Auftritt zu absolvieren. In einer Bar schenkt er Johnny Cage (Karl Urban) einen Drink ein und kommentiert das Aussehen des Protagonisten:

Du siehst ein wenig niedergeschlagen aus, Johnny. Normalerweise bist du etwas animierter.

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Mehr dazu: Unser Film-Check zu Mortal Kombat 2

Boon hat sogar noch eine zweite Ehrung in dem Film bekommen. In Mortal Kombat 2 wird der Charakter Noob Saibot eingeführt, eine wiedererweckte Version von Sub-Zero. Der Name setzt sich aus den rückwärtsgeschriebenen Nachnamen der Mortal Kombat Co-Schöpfer Ed Boon und John Tobias zusammen. Selbst unter den treuesten Mortal Kombat-Fans ist diese Anspielung nicht unbedingt sofort zu verstehen.

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Wo kann man die Mortal Kombat-Filme ansehen?

Der neue Mortal Kombat 2 von Regisseur Simon McQuoid ist seit dem 7. Mai im Kino zu sehen. Der Vorgänger Mortal Kombat aus dem Jahr 2021 streamt als Flatrate-Titel bei HBO Max oder sonst als Leih- und Kauffilm.