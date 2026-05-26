Den ersten Oscar aller Zeiten bekam ein deutscher Schauspieler, den heute kaum noch jemand kennt

Vor 97 Jahren fand die erste Oscarverleihung überhaupt statt. Unter den Preisträger:innen befand sich auch ein deutscher Schauspieler, der damit Geschichte schrieb und trotzdem heute fast vergessen ist.

Wer die Deutsche Kinemathek in Berlin besucht, kann eine waschechte Oscar-Statuette begutachten. Das dort seit einigen Jahrzehnten in einer Vitrine ausgestellte, goldene Stück Zeitgeschichte gehörte einst einem der größten Filmstars der Welt: Emil Jannings. Dieser gewann die Trophäe 1929 als bester Hauptdarsteller für seine Leistung in den beiden Stummfilm-Dramen Der Weg allen Fleisches und Sein letzter Befehl.

Dies machte ihn nicht nur zum ersten männlichen Schauspiel-Oscarpreisträger aller Zeiten, sondern bis heute auch zum einzigen deutschen Gewinner in der Hauptdarsteller-Kategorie. Und überhaupt konnte Jannings eine ziemlich bewegte Karriere vorweisen, die von vielen Höhen, aber auch einigen wenig ruhmreichen Tiefen gekennzeichnet war.

Emil Jannings war schon vor seinem Oscargewinn ein gefeierter Star

Der 1884 im schweizerischen Rorschach am Bodensee geborene Jannings verspürte schon als junger Mann Begeisterung für die Schauspielerei. Folgerichtig widmete er sich Anfang des 20. Jahrhunderts dem Theater, wo er sich einen hervorragenden Ruf erarbeitete und große Erfolge feiern konnte.

Sein Schritt zum (Stumm)film war weniger künstlerisch denn wirtschaftlich motiviert, entpuppte sich die Arbeit vor der Kamera für ihn doch als finanziell ertragreicher als die auf der Bühne. Der Wechsel des Mediums tat seinem schauspielerischen Aufstieg allerdings keinen Abbruch – ganz im Gegenteil. Jannings wurde zum internationalen Star, vor allem auch dank wiederholter Kollaborationen mit den deutschen Regie-Größen Ernst Lubitsch (Sein oder Nichtsein) und F.W. Murnau (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens).

Seine markanten Auftritte in Filmen wie Madame Dubarry, Der letzte Mann, Tartüff und Faust katapultierten ihn an die Spitze der deutschen Schauspielelite. Vor allem Murnaus Der letzte Mann gilt heute als bahnbrechendes Meisterwerk des Stummfilms, das für seinen fast vollständigen Verzicht auf Zwischentitel und der Verwendung der "entfesselten Kamera" populär wurde. Nicht zuletzt dank seiner ergreifenden Darbietung als degradierter Hotelportier wurde Hollywood endgültig auf Jannings aufmerksam. Paramount nahm ihn unter Vertrag und holte ihn 1926 in die USA.

Zwischen Oscar-Ruhm und NS-Propaganda: Emil Jannings' Karriere endete wenig glorreich

Seine Zeit dort hätte kaum erfolgreicher verlaufen können, war dennoch aber nur von kurzer Dauer: Als "German Film Genius" (via New York Times ) gepriesen und mit besagtem Oscar gekürt, verließ er die Traumfabrik nach drei Jahren bereits wieder. Zu groß war die Sehnsucht nach seiner Heimat und deren Filmindustrie.

In Deutschland gab er 1930 schließlich sein Tonfilmdebüt als Schauspieler in der kostspieligen UFA-Produktion Der blaue Engel von Regisseur Josef von Sternberg, der heute als Kult-Klassiker gilt und seine Drehpartnerin Marlene Dietrich zum Weltstar beförderte. Das noch stark von der Stummfilm-Theatralik geprägte Spiel Jannings' machte sich hingegen eher negativ bemerkbar, weshalb die Tragikomödie sein letzter großer kommerzieller Erfolg blieb.

Dass er wie so viele einstige Stummfilmstars nicht völlig in der Versenkung verschwand, war einer kontroversen kreativen Entscheidung seinerseits geschuldet. So ließ er sich in der Folgezeit bereitwillig von den Nationalsozialisten instrumentalisieren und in Propagandafilmen wie Ohm Krüger besetzen. Laut Spiegel zwar rein aus zweckorientiertem Antrieb und nicht aus politischer Überzeugung heraus, im Ausland wurde er dafür jedoch verständlicherweise als opportunistischer Mitläufer angesehen.

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs endete daher auch die Karriere des Mimen mit einem unrühmlichen und amoralischen Kapitel, da ihn die Alliierten 1945 aufgrund seiner Verbindung zu Hitlers Regime mit einem lebenslangen Auftrittsverbot belegten. Jannings starb fünf Jahre später, schwer gezeichnet von seinem ausschweifenden Lebensstil, 65-jährig an Leberkrebs.

Wo gibt es die Filme mit Emil Jannings im Stream?

Von den oben erwähnten Werken mit Emil Jannings sind die wenigsten im Stream verfügbar. Ein paar Ausnahmen gibt es allerdings: So könnt ihr beispielsweise Der blaue Engel in der Abo-Flatrate von MUBI finden, Sein letzter Befehl gibt es beim kostenlosen Anbieter Plex und Der letzte Mann lässt sich komplett bei YouTube anschauen.