Den perfekten Yellowstone-Ersatz gibt's in 2 Wochen gratis: Maxton Hall-Star Harriet Herbig-Matten führt einen Krieg ums Öl

Maxton Hall-Star Harriet Herbig-Matten führt die ideale Western-Serie für alle Yellowstone-Fans an: In 2 Wochen ist sie in einem Öl-Krieg zu sehen, den ihr gratis streamen könnt.

Schaut hier den Trailer zu Schwarzes Gold:

Schwarzes Gold - S01 Trailer (Deutsch) HD

Maxton Hall-Star führt in Yellowstone-Ersatz eine blutige Familienfehde

Yellowstone hat einen Western-Boom ausgelöst. Neben diversen Spin-offs entfesseln auch Netflix-Originals mittlerweile die Welt der Cowboyhüte und Revolver. Und die gab es sogar in der niedersächsischen Lüneburger Heide, wie in 2 Wochen eine Serie zeigt: Dann kämpft Maxton Hall-Star Harriet Herbig-Matten mit Schwarzes Gold in einem Öl-Krieg gegen ihre Konkurrent:innen.

Herbig-Matten spielt in Schwarzes Gold die junge Magd Johanna Lambert. In der Lüneburger Heide zu Beginn des 20. Jahrhunderts schlägt sie sich als Spross einer armen Familie durch und erledigt Arbeiten für den reichen Nachbarn Wilhelm Pape (Tom Wlaschiha). Sie träumt von einem Leben mit dessen Sohn Richard (Aaron Hilmer), in den sie sich verliebt hat.

Doch dann wird auf dem Gelände der Lamberts Öl gefunden und ein gnadenloser Krieg um das schwarze Gold beginnt: Patriarch Pape will seinen Nachbar:innen die Bodenschätze entreißen, der eiskalte Händler Tyler Robertson (Marton Csokas) an ihnen verdienen. Was mit gierigen Augen und harten Worten beginnt, mündet schnell in Waffengewalt.

Die Serie basiert auf wahren historischen Hintergründen: In der Lüneburger Heide wurde um 1900 tatsächlich Öl gefunden. Zu einem blutigen Kleinkrieg unter Nachbar:innen sind allerdings keine Details bekannt.

Neben den oben genannten Schauspieler:innen standen unter anderem Lena Urzendowsky (Kokon), Jessica Schwarz (Das Parfum), Slavko Popadic (KRANK Berlin) und Merlin Sandmeyer (Die Discounter) vor der Kamera. Den Soundtrack komponierte Hollywood-Legende Hans Zimmer (Inception).

Wann und wo erscheint die Western-Serie Schwarzes Gold mit Harriet Herbig-Matten?

Schwarzes Gold erscheint am 22. Dezember 2025 mit allen sechs Folgen in der ARD Mediathek. Die ersten vier Episoden der Serie laufen dann am 29. Dezember ab 20:15 Uhr im TV.