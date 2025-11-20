Den perfekten Yellowstone-Ersatz gibt's in 4 Wochen gratis: Die Western-Serie erzählt eine knallharte wahre Geschichte

In wenigen Wochen erscheint eine neue Western-Serie für alle Yellowstone-Fans im Stream. Um sie zu sehen, müsst ihr keinerlei Abo besitzen. Ihr werdet viele Stars wiedererkennen.

Seit dem gigantischen Erfolg von Yellowstone ist ein regelrechter Western-Serien-Boom ausgebrochen. Neben diversen Yellowstone-Spin-offs erscheint in Kürze unter anderem ein episches Rivalen-Epos auf Netflix. Gratis streamen könnt ihr dagegen einen perfekten Ersatz, der in vier Wochen erscheint: Die deutsche Western-Serie Schwarzes Gold, in der Maxton Hall-Star Harriet Herbig-Matten in eine gnadenlose Blutfehde schlittert.

Yellowstone-Ersatz Schwarzes Gold erzählt von wahren Begebenheiten in Deutschland

Schwarzes Gold spielt um 1900 in der Lüneburger Heide. Die junge Magd Johanna Lambert (Herbig-Matten) träumt von einer Zukunft mit dem Nachbarsjungen Richard (Aaron Hilmer). Doch alles ändert sich, als unter dem Grundstück der Lamberts Öl gefunden wird.

Ein raffgieriger Ölhändler kommt in das Dorf und löst eine Fehde zwischen den Lamberts und Richards Vater Wilhelm Pape (Tom Wlaschiha) aus – die schließlich in Waffengewalt mündet.

Schaut hier den ersten Teaser zu Schwarzes Gold:

Schwarzes Gold - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Hintergrund der Serie sind wahre historische Tatsachen: In der niedersächsischen Lüneburger Heide brach um die vorletzte Jahrhundertwende tatsächlich ein Ölboom aus. Ein bäuerlicher Kleinkrieg um die Ressource ist allerdings nicht verbürgt.

Neben Herbig-Matten, Hilmer und Wlaschiha spielen unter anderem auch Jessica Schwarz (Das Parfum) und Lena Urzendowsky (Kokon) in der Western-Serie mit. Einer der größten Stars versteckt sich allerdings hinter der Kamera: Star-Komponist Hans Zimmer (Inception) hat die Musik zur Serie geschrieben.

Western-Serie gratis: Wann kommt Schwarzes Gold in den Stream?

Schwarzes Gold landet am 22. Dezember 2025 mit allen sechs Episoden in der ARD Mediathek, wo ihr sie gratis und ohne Abonnement streamen könnt. Im TV laufen die ersten vier Folgen am 29. Dezember, 20.15 Uhr.