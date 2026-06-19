Denzel Washington, seit 43 Jahren glücklich verheiratet: "Ich tue, was man mir sagt, und halte den Mund!"

Schauspiellegende Denzel Washington ist mittlerweile seit über 40 Jahren mit seiner Frau Pauletta Washington verheiratet. In einem Interview verriet er sein Geheimnis für eine glückliche Ehe.

Denzel Washington verrät das Geheimnis seiner glücklichen Ehe

Denzel Washington gehört zweifelsohne zu den besten und bedeutendsten Schauspielern unserer Generation. Bis heute zehrt der zweifache Oscar-Gewinner von seiner enormen Präsenz auf der großen Leinwand und taucht sowohl in historischen Rollen wie Malcolm X , aber auch als Action-Held in der The Equalizer -Reihe gänzlich unter. Doch auch privat führt der 71-Jährige ein erfolgreiches Leben und ist

2018 führte Denzel Washington mit dem People Magazine ein Interview zu seinem damals neuen Film The Equalizer 2 und kam dabei auch auf seinen 35. Hochzeitstag zu sprechen. Der damals 63-jährige Washington antwortete auf die Frage, was solch eine Ehe am Leben erhalten würde zunächst scherzhaft mit "Ich tue, was man mir sagt, und halte den Mund!".

Schließlich führte der Training Day-Star ein wenig genauer aus, was Paulettas und sein Rezept für eine langlebige Ehe ist, indem er aufzählte, was er an seiner Frau so wertschätzt.

Es gibt so viele Dinge! Was mir spontan einfällt: Sicherheit, Essen, ein schönes Zuhause. Der Unterschied zwischen einem Haus und einem Zuhause – das ist ein großer Unterschied. Man kann ein Haus kaufen, aber das macht es noch lange nicht zu einem Zuhause – und ich will damit nicht sagen, dass ein Mann ein Haus nicht zu einem Zuhause machen kann, aber meine Frau hat unser Haus zu einem Zuhause gemacht, hat diese wunderbaren Kinder großgezogen, hat sie beschützt und Opfer für sie gebracht – sie hat die Hauptlast getragen.

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Denzel Washington ist nach wie vor als Schauspieler aktiv, doch sein nächstes großes Epos befindet sich derzeit in einer Krise.

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Denzel Washington schwärmt auch von den Kochkünsten seiner Frau

In weiteren Ausführungen in dem People Interview lobte Washington noch Paulettas Kochkünste und erwähnte namentlich ihr Chicken Curry als eine ihrer Spezialitäten. Doch der Frage nach seinen Spezialitäten wich er lachend aus.

Nein, lass uns das lieber nicht ansprechen. Ich will nicht beim Lügen erwischt werden.

Acht Jahre nach diesem Interview sind die beiden