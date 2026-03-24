Der abgefahrenste Jason Statham-Film der letzten Jahre wird fortgesetzt: Jetzt steht der deutsche Kinostart fest

Vor zwei Jahren ist mit The Beekeeper ein richtig skurriler Actionfilm mit Jason Statham gestartet. Nachdem die Fortsetzung schon bestätigt ist, wurde jetzt der deutsche Kinostart für Teil 2 enthüllt.

Jahr für Jahr verteidigt Jason Statham (The Transporter) seinen Status als einer der letzten verlässlichen Actionhelden im Kino. Der wohl absurdeste Streifen mit dem Star aus den letzten Jahren startete Anfang 2024. In The Beekeeper spielt Statham einen Imker (!) mit tödlich-professioneller Vergangenheit, der sich auf einen blutigen Rachefeldzug begibt, nachdem seine Nachbarin einem gnadenlosen Enkeltrick am Telefon zum Opfer gefallen ist.

Nach dem Erfolg des Films von End of Watch-Regisseur David Ayer wurde ein Sequel zu The Beekeeper angekündigt, das in den USA im Januar 2027 erscheint. Jetzt wurde auch der deutsche Kinostart von The Beekeeper 2 gesichert.

Jason Statham-Action kommt Anfang 2027: Deutscher Kinostart für The Beekeeper 2 steht fest

Laut Deadline hat sich Leonine Studios als deutscher Verleih die Rechte an der Action-Fortsetzung gesichert. Das Unternehmen hat auch Teil 1 vertrieben, der in Deutschland rund 800.000 Kinobesucher:innen verzeichnen konnte und damit schon ein beachtlicher Erfolg war. Jetzt steht offiziell fest, dass Leonine The Beekeeper am 14. Januar 2027 hierzulande auf die große Leinwand bringen wird.

Hier könnt ihr nochmal den Trailer zum ersten The Beekeeper schauen:

The Beekeeper - Trailer (Deutsch) HD

David Ayer ist für das Sequel nicht mehr als Regisseur zurückgekehrt. Stattdessen wird der Film von Timo Tjahjanto inszeniert, der zuletzt unter anderem bei Nobody 2 mit Better Call Saul-Star Bob Odenkirk Regie geführt hat. Das Drehbuch schrieb wie schon beim Vorgänger wieder Kurt Wimmer (Equilibrium). Neben der Beteiligung von Statham in der Hauptrolle gibt es noch keine Story-Details zu The Beekeeper 2.

Nächster Statham-Actioner startet deutlich früher als The Beekeeper 2

Wer nicht bis Anfang nächstes Jahr auf einen neuen Statham-Film im Kino warten will, muss sich nur noch bis kommende Woche gedulden. Schon am 26. März startet mit Shelter ein neuer Action-Thriller mit dem Star. Darin spielt Statham den Ex-Eliteagenten Michael Mason, der sich zurückgezogen und mit seiner Vergangenheit abgeschlossen hat. Als er das Mädchen Jessie (Bodhi Rae Breathnach) vor dem Ertrinken rettet und schließlich von seinem damaligen Auftraggeber aufgespürt und eliminiert werden soll, muss er erneut durchgreifen.

Falls ihr vor The Beekeeper 2 ansonsten nochmal den ersten Teil schauen oder generell nachholen wollt, könnt ihr diesen bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In der Streaming-Flatrate ist The Beekeeper nur bei RTL+ verfügbar.