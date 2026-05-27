Der aktuell größte Horror-Hype im Kino ist von einer Simpsons-Folge inspiriert: "Haben noch nie meine Version davon gesehen"

Die Simpsons haben die Popkultur bekanntlich maßgeblich beeinflusst. So auch einen aktuellen Horrorfilm, der in den USA bereits als absolutes Genre-Highlight gefeiert wird.

In etwa vier Wochen startet hierzulande der Horrorfilm Obsession - Du sollst mich lieben in den Kinos. Dass da ein ganz besonderer Streifen auf uns zukommen könnte, lässt der aktuelle Hype vermuten, den er in den USA seit seinem Release Mitte Mai auslöste. Dort begeisterte der schwarzhumorige Schocker nicht nur die Kritik, sondern wurde schon in seinen ersten Wochen auch zu einem sensationellen Überraschungserfolg an den Kassen.

Wie es scheint, hat Obsession-Regisseur Curry Barker einen interessanten Dreh für die bekannte Sei vorsichtig mit deinen Wünschen-Trope gefunden, die vor allem gerne im Horror-Genre Anwendung findet. Wie Barker selbst im September 2025 gegenüber Variety verriet, diente ihm tatsächlich eine populäre Episode von Die Simpsons als Inspiration für seinen Film.

35 Jahre alte Simpsons-Folge gab den Antrieb für Horror-Hit Obsession

So schaute sich Barker mit seinen Freund:innen ein paar Wiederholungen alter Simpsons-Folgen an, darunter auch Episode 7 aus Staffel 3 mit dem Titel Albträume (im Original: Treehouse of Horror II). In der erstmals 1991 ausgestrahlten Halloween-Folge kauft Homer eine abgehackte Affenpfote in Marokko, die vier Wünsche erfüllen kann. Diese gehen allerdings furchtbar nach hinten los und stürzen bald ganz Springfield ins Chaos.

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Ein ebenfalls desaströses Horror-Szenario löst auch Obsession-Protagonist Bear (Michael Johnston) aus, nachdem er sich die grenzenlose Liebe seines großen Schwarms Nikki (Inde Navarrette) gewünscht hat. Deren Zuneigung nimmt nämlich schnell groteske und lebensgefährliche Ausmaße an.

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Laut Barker brachte ihn besagte Simpsons-Episode ins Grübeln und schließlich auf die Idee für Obsession:

Wir haben die 'Sei vorsichtig mit deinen Wünschen'-Trope schon unzählige Male gesehen. Aber wir haben noch nie meine Version davon gesehen. Ich habe sofort darüber nachgedacht, was ich daraus machen könnte.



Der Regisseur wollte diese Thematik unbedingt in einem "richtig verrückten Horrorfilm" verarbeiten, was er letztendlich für schmale 750.000 US-Dollar Produktionskosten auch tat. Das Ergebnis können wir schon bald auf der großen Leinwand erleben.

Wann startet Obsession in den deutschen Kinos?

Am 25. Juni 2026 startet Obsession endlich auch in Deutschland im Kino. Dann können wir bezeugen, ob der Horrorfilm dem Hype gerecht wird und ob darin vielleicht eine Affenpfote als Hommage auftaucht.