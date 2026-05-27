Der aktuelle Platz 1 bei Netflix endet genauso wie Stranger Things: Die Referenz wurde sogar von den Machern bestätigt

Die neue Sci-Fi-Serie der Stranger Things-Macher erobert aktuell die Netflix-Charts. The Boroughs hat tatsächlich mehr mit seinem Vorgänger gemeinsam, als auf den ersten Blick ersichtlich ist.

Das Stranger Things-Finale liegt erst seit wenigen Monaten hinter uns, doch die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer haben bereits ihren nächsten Sci-Fi-Hit bei Netflix abgeliefert. Als ausführende Produzenten sind sie an der Serie The Boroughs beteiligt, die aktuell die Netflix-Charts erobert und sogar Stephen King begeistern konnte.

Auch wenn sich The Boroughs in zahlreichen Punkten von seinem Vorgänger unterscheidet, dürften Stranger Things-Fans in der Serie einige bekannte Elemente wiedererkennen. Am Ende von Staffel 1 versteckt sich sogar eine direkte Referenz an den Netflix-Hit. Und die wurde nun von den Machern offiziell bestätigt.

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von The Boroughs!

Easter Egg für Stranger Things-Fans in The Boroughs: Die Enden der 1. Staffeln gleichen sich

Nachdem Witwer Sam (Alfred Molina) hinter das Geheimnis von The Boroughs blicken und die Monster samt ihren Drahtziehern in die Flucht schlagen konnte, sehen wir ihn in den letzten Momenten der 1. Staffel mit Renee, Judy, Art und Wally einen ausgelassenen Abend in seiner Wohnung verbringen.

Als er sich kurz ins Badezimmer entschuldigt, um eine Wunde an seiner Stirn im Spiegel zu verarzten, sehen wir sein Spiegelbild plötzlich glitchen. Laut The Boroughs-Co-Schöpfer Jeffrey Addiss versteckt sich hier tatsächlich eine direkte Referenz an Stranger Things, wie er im Gespräch mit Tudum verriet.

Denn die 1. Staffel von Stranger Things endet auf ähnliche Weise: Nach seiner Rettung aus dem Upside Down sehen wir den jungen Will Byers (Noah Schnapp) in den finalen Szenen der Auftaktseason ebenfalls im Badezimmer stehen. Er erbricht eine Schnecke aus dem Upside Down und befindet sich für eine Sekunde plötzlich wieder in der düsteren Parallelwelt.

Laut Addiss sei die Referenz sogar offiziell von den Duffer-Brüdern abgenommen worden:

Matt und Ross haben gesehen, was wir gemacht haben und haben gelacht und uns dabei unterstützt, was wirklich nett von ihnen ist, denn wir haben es aus Liebe getan.

Ebenso wie das Ende der 1. Staffel von Stranger Things dem Publikum vermitteln soll, dass die übernatürlichen Abenteuer ihre Spuren bei unseren Held:innen hinterlassen haben und noch lange nicht vorbei sind, soll auch das Ende von The Boroughs die Weichen für eine mögliche Fortsetzung stellen.

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Kommt The Boroughs Staffel 2 zu Netflix?

Aktuell hat Netflix einer 2. Staffel von The Boroughs noch kein grünes Licht gegeben. Addiss und sein Co-Schöpfer Will Matthews haben die Geschichte der Sci-Fi-Serie jedoch auf drei Staffeln ausgelegt, Ideen für eine Fortsetzung gibt es also bereits genug.

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Dass die Serie in über 20 Ländern den 1. Platz der Netflix-Charts erobern konnte, ist jedenfalls kein schlechtes Zeichen dafür, dass wir Sam und Co. tatsächlich noch einmal wiedersehen werden.