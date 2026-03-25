Der aktuelle Platz 1 bei Netflix ist vor 5 Tagen gestartet und wurde schon über 25 Millionen Mal angesehen

Vor wenigen Tagen ist ein neuer Netflix-Film erschienen, der eine absolute Hit-Serie abschließt. Fans haben sich wohl richtig darauf gestürzt, denn die Streaming-Zahl seit dem Wochenende ist imposant.

Vor 13 Jahren ist die 1. Staffel der britischen Gangsterserie Peaky Blinders - Gangs of Birmingham mit dem späteren Oppenheimer-Star Cillian Murphy in der Hauptrolle gestartet. Von 2013 bis 2022 brachte es die Produktion auf 6 Staffeln, die alle bei Netflix streamen.

Hier ist am 20. März auch der Film Peaky Blinders: The Immortal Man erschienen, der die Geschichte von Tommy Shelby abschließt. Fans konnten es offensichtlich kaum erwarten und so wurde der Peaky Blinders-Film seit dem Wochenende extrem viel gestreamt.

Beeindruckende Aufrufe: Peaky Blinders-Film geht bei Netflix durch die Decke

Bereits nach dem Startwochenende besetzte Peaky Blinders: The Immortal Man in 82 Ländern die Spitze der Netflix-Charts. Gerade steht der Film in der deutschen Top 10 noch immer auf Platz 1. Wie Variety jetzt berichtet, sprechen die Streaming-Zahlen auch eine klare Sprache. Der Peaky Blinders-Film wurde innerhalb der ersten drei Tage ab Release schon stolze 25,3 Millionen Mal geschaut.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Trailer zum Peaky Blinders-Film schauen:

Peaky Blinders: The Immortal Man - Trailer (Deutsch) HD

Auch wenn die Fan-Reaktionen zu Peaky Blinders: The Immortal Man gemischt ausfallen, ist der Film von Regisseur Tom Harper (Misfits) und Stammautor Steven Knight (No Turning Back) ein klarer Hit. Zum Vergleich: Die 2. Staffel von Netflix' One Piece-Realserie brachte es in den ersten sechs Tagen ab dem Start auf 16,8 Millionen Views.

Peaky Blinders: The Immortal Man spielt im Jahr 1940, als England von der deutschen Luftwaffe angegriffen wird und Thomas Shelby sich aufs Land zurückgezogen hat. Als sein Sohn Duke (Barry Keoghan) in Schwierigkeiten gerät, kehrt der Protagonist nach Birmingham zurück. Hier hat sich Duke mit den Nazis und ihrem Vermittler Beckett (Tim Roth) eingelassen, der Großbritannien für die Absichten des Dritten Reiches gewinnen will.

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