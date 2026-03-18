Der alte und der neue Harry Potter haben sich Briefe geschickt: "Ich hoffe, du hast eine noch bessere Zeit als ich"

Jungdarsteller Dominic McLaughlin wird in der HBO-Serie als Harry Potter in große Fußstapfen treten. Sein Vorgänger Daniel Radcliffe unterstützt ihn.

Ganz in der Tradition der Zauberschule Hogwarts sandte Harry Potter-Star Daniel Radcliffe (Swiss Army Man) einen Brief an seinen Nachfolger Dominic McLaughlin. Es entstand ein Briefwechsel zwischen den beiden Potters.

Spontane Brieffreundschaft zwischen dem neuen und dem alten Harry Potter

Wie wir im Herbst 2025 berichteten, begrüßte Daniel Radcliffe seinen Nachfolger Dominic McLaughlin mit einem Brief im Fantasy-Universum. Radcliffe sprach in der Sendung Good Morning America über die HBO-Serie, die pro Staffel ein Buch der berühmten Harry Potter-Buchreihe erzählen wird.

Radcliffe berichtete:

Ich wollte ihm nur schreiben: 'Ich hoffe, du hast eine tolle Zeit, sogar eine noch bessere als ich – ich hatte eine großartige Zeit, aber ich hoffe, du hast eine noch bessere!'

Außerdem ließ der Darsteller in der Sendung durchblicken, dass McLaughlin ihm eine sehr nette Antwort zurückgeschickt habe. Für den mittlerweile 36 Jahre alten Darsteller ist wichtig, dass er kein Gespenst im Leben dieser Kinder sein möchte.

Zu dem neuen Cast meinte er:

Ich sehe diese Bilder von ihm und den anderen Kindern und will sie einfach nur umarmen. Sie sehen einfach so jung aus. Ich schaue sie mir an und denke: 'Es ist verrückt, dass ich das auch gemacht habe.'

Radcliffe, der zwischen 2001 und 2011 als Harry Potter vor der Kamera stand, ist mit den Herausforderungen, die eine solch große Filmrolle mit sich bringt, bestens vertraut. Auf McLaughlin und seine Schauspielkolleg:innen wartet eine intensive (Dreh)zeit.

Angefangen mit der langjährigen Kontroverse um Autorin J.K. Rowling, die transfeindliche Organisationen finanziell unterstützt, bis hin zu Fragen der Neubesetzung hat die kommende HBO-Serie schon für viel Diskussionen unter Harry Potter-Fans gesorgt. Die Dreharbeiten laufen bereits.

Wann kommt die Harry Potter-Serie mit Dominic McLaughlin?

Pünktlich zu Weihnachten 2026 soll es soweit sein. Dominic McLaughlin und Co. werden endlich die Zauberstäbe schwingen und den Kampf gegen Lord Voldemort antreten. Fans müssen sich also noch eine Weile gedulden, bis sie wieder in die magische Welt von Hogwarts eintauchen können.