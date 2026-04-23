Der Astronaut geht jetzt schon für einen Oscar ins Rennen – und zwar für den besten Teil des Sci-Fi-Films

Der Astronaut ist der bislang größte Sci-Fi-Blockbuster des Jahres und auch an den Kinokassen ein voller Erfolg. Wie sich jetzt herausstellt, könnte eine der größten Stärken des Films für einen Oscar nominiert werden.

Mit Der Astronaut - Project Hail Mary ist dieses Jahr bereits ein absolutes Blockbuster-Highlight erschienen. An den Kinokassen ist der Film nach wie vor nicht zu bremsen und schon jetzt werden ihm für einige Oscar-Kategorien besonders hohe Chancen eingerechnet. Auch eine der größten Stärken des Films hat gute Chancen auf eine Nominierung.

Die Chancen auf einen Oscar für das Alien Rocky stehen gut

In Der Astronaut spielt Ryan Gosling den Wissenschaftler Ryland Grace, der mitten im Weltall aus einer Art künstlichem Koma erwacht. Dort verfolgt er den Auftrag, die Erde zu retten, da die Sonne von einem außerirdischen Zellorganismus befallen ist. Doch mitten im All trifft er auf das Alien Rocky, eine Art Steinspinne, dessen Heimat mit dem gleichen Problem zu kämpfen hat. Fortan verfolgen die beiden ihre Mission zu zweit.

Das Alien Rocky wurde in dem Film nicht computeranimiert, sondern von dem Puppenspieler James Ortiz verkörpert, wodurch er den Zuschauenden einmal mehr ans Herz wachsen konnte. Wie Variety nun berichtet, ist James Ortiz’ Performance als Sprecher und Puppenspieler tatsächlich für eine Oscar-Nominierung als Bester Nebendarsteller zulässig.

Er befindet sich bereits auf der Oscar-Vorauswahlliste und aufgrund von Rockys extremer Beliebtheit stehen die Chancen für ihn gar nicht mal so schlecht. Allein eine Nominierung wäre für das Gewerk der Puppenspieler ein massiver Erfolg.

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Wann werden die nächsten Oscars verliehen?

Da die letzte Oscarverleihung gerade mal einen Monat her ist, dauert es noch ein wenig, bis das goldene Männchen zum nächsten Mal verliehen wird. Ein Termin steht jedoch bereits fest, nämlich der 14. März 2027.