Der Astronaut ist realistischer, als ihr denkt: Astrophysikerin lobt vor allem 2 Dinge an dem Sci-Fi-Hit

Der Sci-Fi-Blockbuster Der Astronaut präsentiert eine heikle Rettungsmission im Weltall. Eine Astrophysikerin hat den Film auf Realismus geprüft und teils überraschende Erkenntnisse geteilt.

Das Kino hat dieses Jahr mit dem neuen Sci-Fi-Blockbuster Der Astronaut - Project Hail Mary schon eine wahre Box Office-Sensation bekommen. Der Film des Regie-Duos Phil Lord und Christopher Miller hat den bisher besten Kinostart 2026 hingelegt und weltweit bereits über 147 Millionen Dollar eingespielt. In dem Epos nach der Romanvorlage von Der Marsianer-Autor Andy Weir begibt sich Ryan Gosling als Lehrer auf eine unfreiwillige Mission ins All, um die Menschheit vor dem sicheren Untergang zu bewahren.

Falls ihr Der Astronaut schon gesehen habt und euch fragt, wie realistisch der Blockbuster wirklich ist, haben wir hier ein paar wissenschaftliche Erkenntnisse für euch zusammengefasst.

Astrophysikerin lobt zwei inhaltliche Aspekte aus Der Astronaut

Auf der Webseite Phys.org , die über wissenschaftliche Themen und Nachrichten berichtet, ist die professionelle Einschätzung der Astrophysikerin Jacqueline McCleary erschienen, die als Assistenzprofessorin für Physik an der Northeastern University in Boston arbeitet. Sie hat sich Der Astronaut angeschaut und ist zu der Einsicht gelangt, dass die physikalische Beschaffenheit und Konstruktion des Raumschiffs Hail Mary selbst gelungen ist.

Die Darstellung des Fahrzeugs, das mit Heckantriebssystem betrieben wird und trotzdem über eine vordere Hälfte verfügt, die abgekoppelt werden und mit eigener Schwerkraft rotieren kann, soll laut McCleary auf konventioneller, allgemein anerkannter Physik basieren. Ein solches Raumschiff wie aus dem Science-Fiction-Blockbuster existiert in der Realität jedoch noch nicht.

Als zweiten Aspekt lobt die Astrophysikerin an Der Astronaut tatsächlich die Darstellung des Aliens Rocky. Auch wenn das Design des außerirdischen Wesens natürlich pure Spekulation ist, sei es aufgrund seiner sonderbaren Beschaffenheit passender als so viele andere Sci-Fi-Aliens, die beispielsweise zwei Beine und zwei Arme haben und sich mit menschlicher Sprache verständigen können. Dazu sagt McCleary unter anderem:

Die Vorstellung einer völlig anderen Biologie, einer völlig anderen Körperchemie, die an andere Bedingungen angepasst ist, ist sehr clever.

Gerade der Aspekt, dass Rocky nur in Tönen ähnlich wie Musik kommuniziert, statt klassische Sprache zu benutzen, überzeugt die Expertin an dem Alien in Der Astronaut.

Zwei Elemente aus Der Astronaut sind für die Astrophysikerin Unsinn

Bei dem Sci-Fi-Film handelt es sich trotzdem um Fiktion, was McCleary an zwei inhaltlichen Aspekten hervorhebt. Um die Mission Lichtjahre entfernt von der Erde anzutreten, werden Goslings Protagonist Ryland Grace und zwei Mitstreiter:innen in ein künstliches Koma versetzt, um die lange Zeit bis zum Einsatz zu überbrücken. Für die Astrophysikerin ist genau dieses gewählte Mittel komplett unrealistisch, denn ein solches künstliches Koma würde laut McCleary deutliche Hirnschäden hinterlassen.

Außerdem kritisiert die Astrophysikerin ausgerechnet die größte Bedrohung in dem Film. Für McCleary sind die Astrophagen als kleine Zellen, die die Energie des Sonnenlichts absorbieren und diese irgendwann vollständig bedecken, ebenfalls sehr unrealistisch. In Bezug auf reale Mikroorganismen dieser Art erklärt die Wissenschaftlerin unter anderem:

Es gibt eine Diskrepanz um Größenordnungen zwischen dem, was eine Mikrobe speichern könnte … und dem, was die Sonne tatsächlich an Energie abgibt.

Da die Sonne pro Sekunde 10 hoch 26 Joule abgibt, was dem Millionenfachen des jährlichen Energieverbrauchs der gesamten Erde entspricht, wird die Kapazität solcher Mikroben weit überschritten. Außerdem müssten die Zellen in der Nähe der Sonne Temperaturen von knapp 3 Millionen Grad Celsius überstehen, was kaum vorstellbar ist.



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Aus wissenschaftlicher Sicht ist der Sci-Fi-Film also durchaus durchdacht und überzeugt in physikalischer Hinsicht teilweise. Trotzdem ist natürlich auch Der Astronaut ein Beispiel für Kino-Unterhaltung, in der die Regeln des wissenschaftlichen Realismus zurechtgebogen oder überzogen werden.

Der Astronaut - Project Hail Mary läuft seit dem 19. März im Kino.